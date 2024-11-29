±ÊÌî²ê°ê¡¡7Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¿Íµ¤½÷Í¥¤òÌÀ¤«¤¹¡Öº£Ç¯¤â·×²èÃæ¡×
¡¡½÷Í¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£7Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤½÷Í¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¤¬¡Ö±ÊÌî¤µ¤ó¤ÎÂç¿ÆÍ§¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤á¤¤¤á¤¤¤ª¤Ï¤è¡¼¤¦¡ªº£ÅÄÈþºù¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬VTR½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤Ï¡Ö7Ç¯¤¯¤é¤¤ËèÇ¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£·î¤Ë2²ó¤Û¤É²ñ¤¦Ãç¤À¤È¤¤¤¦¡£±ÊÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤·¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡£¤Ç¤â¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯ÃËµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë»þ¤Ë²È¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ²È¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¥¥å¥ó¤È¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤â°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹Í½Äê¤À¤È¤¤¤¤¡¢±ÊÌî¤Ï¡Öº£Ç¯¤â·×²èÃæ¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ç¥É¥¤¥Ä¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£º£ÅÄ¤Ï¡ÖËÜ¾ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¥Û¥Æ¥ë¤«¤é½Ð¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤½¤ì¤¾¤ì¤¾¤ì¤Ç¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤Î¹¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê¤¬»Ç¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆü¤¬¤ß¤¨¤ë¤È¡È¤³¤ÎÆü¤É¤¦¡©¡É¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤¹¤ë¡£¤ªÅ¹¤ÎÍ½Ìó¤È¤«¥Æ¥¥Ñ¥²ê°ê¤¬¤¤¤Ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤Ïº£ÅÄ¤¬3³ØÇ¯¾å¡£º£ÅÄ¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤Ï3¤Ä¤¯¤é¤¤°ã¤¦¤±¤É¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£´Å¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£