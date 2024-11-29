【ステイヤーズＳ】連覇を狙うアイアンバローズは３枠３番 重賞連勝めざすシュヴァリエローズは３枠４番 枠順確定
◆第５８回ステイヤーズＳ・Ｇ２（１１月３０日、中山競馬場・芝３６００メートル）
年末の中山開催の開幕を告げるステイヤーズＳの枠順が１１月２９日、確定した。
昨年のステイヤーズＳで重賞初制覇を果たして、連覇で久々の白星を狙うアイアンバローズ（牡７歳、栗東・上村洋行厩舎、父オルフェーヴル）は、３枠３番に決定した。前走の京都大賞典で重賞初制覇を飾って、勢いに乗るシュヴァリエローズ（牡６歳、栗東・清水久詞厩舎、父ディープインパクト）は、３枠４番に決まった。
決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）
（１）ダンディズム セン８ ５７ 戸崎 圭太
（２）フルール 牝４ ５５ 荻野 極
（３）アイアンバローズ 牡７ ５８ 石橋 脩
（４）シュヴァリエローズ 牡６ ５８ 北村 友一
（５）クールミラボー 牡４ ５７ 横山 武史
（６）ミクソロジー 牡５ ５７ 西村 淳也
（７）メイショウブレゲ 牡５ ５７ 酒井 学
（８）ウェルカムニュース 牡５ ５７ ウィリアム・ビュイック
（９）フォワードアゲン セン７ ５７ 内田 博幸
（１０）フェーングロッテン セン５ ５７ 北村 宏司
（１１）マイネルケレリウス 牡４ ５７ 石川 裕紀人
（１２）サンライズソレイユ 牡３ ５５ 菅原 明良
（１３）シルブロン 牡６ ５７ トム・マーカンド
（１４）ゴールデンスナップ 牝４ ５５ 坂井 瑠星