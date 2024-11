「キャラパキ発掘恐竜チョコ」と、見た目がそっくりな消しゴムがサンスター文具から登場。

土台部分の茶色い消しゴムを使って消し、恐竜の化石部分を残せば、お菓子の「キャラパキ発掘恐竜チョコ」のような発掘が楽しめます!

サンスター文具「キャラパキ発掘恐竜 消しゴム」

発売日:2024年11月下旬

価格:275円(税込)

種類:全8柄(ステゴサウルス・パラサウロロフス・ティラノサウルス・トリケラトプス・プテラノドン・スピノサウルス・ブラキオサウルス・シークレット)

サイズ:約W52×H35×D7mm

販売店舗:全国の文具取扱店など

バンダイから発売されている大人気チョコレート菓子「キャラパキ発掘恐竜チョコ」と、見た目がそっくりな消しゴムがサンスター文具から登場。

「キャラパキ発掘恐竜チョコ」の実際の3Dデータを使用して、本家のお菓子とそっくりに仕上げた消しゴムです!

茶色い板型の土台に、恐竜の化石が乗っている手のひらサイズの2層消しゴムは、見た目もチョコレート菓子にそっくり。

土台部分から使って削っていき、「キャラパキ発掘恐竜チョコ」のように、化石発掘を楽しめます。

化石のかたちは、シークレットを含めて全8柄を展開。

背中のトゲトゲが特徴的なステゴサウルスに

パラサウロロフス

人気恐竜・ティラノサウルス

ツノが強そうなトリケラトプス

飛ぶ姿がかっこいい、プテラノドンも登場します☆

迫力あるポーズのスピノサウルスや

2つにパーツが分かれ、難易度の高いブラキオサウルスのほか

何が出てくるかヒミツの、シークレット柄も展開。

パッケージも、本物そっくりに再現している、ユニークなステーショナリーグッズです!

化石の発掘体験を消しゴムでも楽しめる、人気チョコレート菓子にそっくりなデザイン。

サンスター文具の「キャラパキ発掘恐竜 消しゴム」は、2024年11月下旬より発売です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post チョコ菓子のように化石発掘を体験!サンスター文具「キャラパキ発掘恐竜 消しゴム」 appeared first on Dtimes.