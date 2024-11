ディズニー映画最新作『モアナと伝説の海2』の公開を記念して、東京メトロがスタンプラリーを開催。

対象駅を巡って「モアナ」のスタンプを集めるとクリアファイルがもらえるほか、Wチャンス賞も用意されています☆

ディズニー映画最新作『モアナと伝説の海2』公開記念 東京メトロ スタンプラリー

実施期間:2024年12月6日(金)〜2025年1月13日(月・祝)

参加費:無料

参加方法:

1)東京メトロの各駅(一部の駅を除く)に設置のラックからリーフレットを入手

2)スタンプ設置駅5か所をまわってスタンプとスタンプ台に記載のキーワードを集める

3)5か所すべてのスタンプを集めて、達成賞引換場所でスタンプを押したリーフレットを提示すると、先着8,000名に達成賞をプレゼント

4)さらに、Wチャンス賞として、集めたキーワードとアンケートに回答すると抽選で合計35名に素敵な賞品をプレゼント

※スタンプ設置箇所をまわる順番は自由で、1日ですべてまわる必要はありません

※リーフレットはなくなり次第配布終了

※リーフレットの配布駅は、北千住駅(日比谷線)、中目黒駅、中野駅、西船橋駅、代々木上原駅、和光市駅、渋谷駅(半蔵門線・副都心線)及び目黒駅を除きます

※Wチャンス賞への応募はWebからです

スタンプ設置駅:

1)新宿三丁目駅 高島屋方面改札付近(出口E5〜E8方面)

2)日比谷駅 駅事務室付近

3)飯田橋駅 定期券うりば付近

4)木場駅 出口4a・4b方面通路

5)白金高輪駅 駅事務室付近

※スタンプ設置時間は9時00分〜20時00分

※スタンプはすべて改札外に設置

達成賞引換期間:2024年12月6日(金)〜2025年1月14日(火)

※達成賞の引換時間は変更される場合があります

達成賞引換場所・引換時間(2劇場):

1)新宿ピカデリー グッズ売り場(最寄り駅 丸ノ内線・副都心線 新宿三丁目駅B7出口から徒歩約1分)・9:00〜21:00

2)109シネマズ木場 チケット売り場(最寄り駅 東西線 木場駅4b出口から徒歩約5分)・11:00〜21:00

※達成賞はどちらの映画館で引き換えても同じ内容です

ディズニー映画最新作『モアナと伝説の海2』が、2024年12月6日に劇場公開となることを記念して「ディズニー映画最新作『モアナと伝説の海2』公開記念 東京メトロ スタンプラリー」を実施。

東京メトロの対象5駅に設置されたスタンプ台を巡るスタンプラリーが、期間限定で開催されます☆

オリジナルスタンプを5つすべて集めた先着8,000名の方に『モアナと伝説の海2』クリアファイルをプレゼント。

新宿ピカデリーまたは109シネマズ木場の引換場所にて、景品と交換できます。

また、各駅のスタンプ大に記載されたキーワードをすべて集めて挑戦できる、Wチャンス賞も注目です!

Wチャンス賞

賞品・当選人数:

A賞 キャップ(5名)

B賞 トートバッグ(5名)

C賞 フック型バルーン(5名)

D賞 ノート&ペン(10名)

E賞 ブレスレット(10名)

応募方法:

1)リーフレットに掲載された二次元バーコードを読み込み、応募フォームにアクセス

2)応募フォームに必要事項、スタンプ台に記載のキーワード及びアンケートを入力

3)最後に送信ボタンを押して応募完了

応募締切:2025年1月13日(月・祝)23時59分

賞品発送:2025年1月下旬予定

※応募は1人につき1回

※当選結果は賞品の発送をもってかえさせていただきます

※応募の際に預かった個人情報は、当選者への発送を目的とし該当の用途以外に使用せず、個人情報保護について責任をもって管理されます

スタンプだけでなく、各駅のスタンプ台に記載されたキーワードをすべて集めると参加できるWチャンス賞も展開。

集めたキーワードと必要事項を入力して応募すると、抽選で合計35名に「キャップ」や「トートバッグ」などの豪華な賞品が当たります☆

5つの駅を巡ってスタンプを集めると、『モアナと伝説の海2』のクリアファイルがもらえるスタンプラリー。

ディズニー映画最新作『モアナと伝説の海2』公開記念 東京メトロ スタンプラリーは、2024年12月6日〜2025年1月13日まで開催です!

