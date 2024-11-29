¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢NHKÄ«¥É¥é¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×13¡¦£±¡ó¡¡·ë¤ÏæÆÌé¤Î¿©»ö¤ÎÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯
¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡Ë¤Î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè44²ó¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬13¡¦1¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬29Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ê¿¶Ñ¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï7¡¦5¡ó¤À¤Ã¤¿¡£½Ö´ÖºÇ¹â¤Ï½é²ó¤Î16¡¦8¡ó¡£
»þÂå¤ÏÊ¿À®¤Î¡È¤É¿¿¤óÃæ¡É¡¢Ê¿À®16Ç¯¡Ê2004Ç¯¡Ë¡£¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡ÉÊÆÅÄ·ë¤¬¡¢±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ¿Í¤Î¿´¤ÈÌ¤Íè¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¯Ê¿À®ÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡£¡Ö±ï¡¦¿Í¡¦Ì¤Íè¡×¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¯¡£·ë¤ÏÍÄ¾¯´ü¡¢¿À¸Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ËÈïºÒ¡£Ê¡²¬¡¦»åÅç¤Ë°Ü½»¤·ÀÄ½Õ»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¹â¹»Â´¶È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°ì²È¤½¤í¤Ã¤Æ¿À¸Í¤ËÌá¤ê¡¢±ÉÍÜ»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
²»³ÚÃ´Åö¤Ï±Ç²è¡Ö¼ö½Ñ²öÀï0¡×¤ä¥¢¥Ë¥á¡ÖÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÄéÇîÌÀ»á¡£¸ì¤ê¤Ë¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡£¼çÂê²Î¤Î¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òB¡Çz¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢æÆÌé¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤Ï·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤¬ºî¤Ã¤¿¸¥Î©ÄÌ¤ê¤Ë¿©»ö¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡¢ß·ÅÄ¤«¤éÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¸À¤ï¤ì¡¢Æâ¿´¤½¤¦»×¤¤¤Ä¤Ä¤â·ë¤Ë¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢·ë¤ÏÊÆÅÄ²È¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿±ÉÍÜÀìÌç³Ø¹»¤Î²Â½ã¡ÊÊ¿Í´Æà¡Ë¤ÈÄ«¿©¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢À»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤ÈÊâ¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤ÎÃú¡¹È¯»ß¤Î²ñÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤ëÃæ¡¢²Â½ã¤ÏÊÆÅÄ²È¤ò¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤ë¡£°¦»Ò¡ÊËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ë¤Ï²Â½ã¤ÎÊì¤È²ñ¤¤¡¢²ÈÂ²¤â²Â½ã¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£¡ÖÏÃ¤»¤ÐÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½õ¸À¤â¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿·ë¤Ïº»ÃÒ¡Ê»³ËÜÉñ¹á¡Ë¤Ë¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤È¼Õ¤ê¡¢¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤¹¤¬¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢æÆÌé¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¸¥Î©É½¤Î¿©»ö¤ÎÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¤ï¤Ó¤ë¡£