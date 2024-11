大人気ゲームを実写映画化した『ボーダーランズ』が、来年(2025年)1月24日より、動画配信サービス「Prime Video」にてプライム会員向けに独占配信される。配信開始決定にあわせて、日本版メインビジュアルと予告編が公開された。本作は、米国Gearbox Software が開発し、シリーズ累計8700万本以上を売り上げた同名ベストセラーFPS(ファーストパーソン・シューティング)を実写化し、昨年(23年)8月に米国公開されたアクション・アドベンチャー・コメディ。

銀河系で最も混沌とした惑星パンドラを舞台に、行方不明の少女を探す依頼を受けた悪名高い賞金稼ぎリリスが、個性あふれる仲間と、最高にブッ飛んだ“ヒャッハー”な冒険を繰り広げるストーリー。監督・脚本は、『サンクスギビング』(23年)や『グリーン・インフェルノ』(13年)など、数々の大ヒット・ホラー映画を手がけるイーライ・ロス。主人公リリス役は、『ルイスと不思議の時計』(18年)以来のロスとの再タッグとなるオスカー俳優ケイト・ブランシェットが務める。また、リリスとチームを結成する傭兵ローランド役にケヴィン・ハート、チームいち賢い(?)ロボットのクラップトラップの声をジャック・ブラックが担当しているほか、ジェイミー・リー・カーティス、アリアナ・グリーンブラットなど第一線で活躍する俳優陣がそろっている。メインビジュアルには、リリスのほか、ワケありの寄せ集めメンバーが集結。予告編は、原作ゲームの世界観を再現したビジュアルの中、リリスたちが謎の追っ手や巨大なクリーチャーを相手に大迫力のガン・アクションを繰り広げる姿を捉え、衝撃&痛快で“ヒャッハー”な冒険への期待感が高まる内容となっている。(C), TM & (C) 2024 Lions Gate Ent. Inc. Borderlands is a trademark of Gearbox. AllRights Reserved.