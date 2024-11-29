¥É¥ê¥«¥àµÈÅÄÈþÏÂ¤Î20ºÐ²¼É×¡¢ÆÍÇ¡ÈÖÁÈ¤Î¥«¥é¥ª¥±´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·ÁûÁ³¡ª¡Ö°ì½ï¤ËÄ«¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¡×
DREAMS COME TRUE¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëµÈÅÄÈþÏÂ¡Ê59¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎJUON¡Ê39¡Ë¤¬28Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó´Ñ»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡£¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹´ë²è¤ÇÇ®¾§¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦È¡´Û¤«¤é¡¢Ç¯´ÖºÇ¹âÆÀÅÀ¼Ô¤Ë¾Þ¶â100Ëü±ß¤¬½Ð¤ë´ë²è¡ÖÆ©ÌÀ¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤¬»²Àï¡×¡ÖÄ¶ÍÌ¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÉ×¤¬»²Àï¡×¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢JUON¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈJUON¡×¤È¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ä¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏB'z¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¤µ¤ó¤Î¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡£¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î±ü¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÃÆ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î±üÍÍ¤Î¤ªÌ¾Á°¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖDREAMS COME TRUE¤ÎµÈÅÄÈþÏÂ¤µ¤ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈºÊ¤ÎÌ¾¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¼þ¤ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¼¡¡¹¡Ö¤¨¡¼¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤´¼«Âð¤ËµÈÅÄÈþÏÂ¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢JUON¤Ï¡Ö´°Á´¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£°ì½ï¤ËÄ«¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤´ÈÓ¤È¤ªÌ£Á¹½Á¤È¾Æ¤µû¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤ÎÆüËÜ¤Î¿©»ö¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÏÂ¤Á¤ã¤ó¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦Êý¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£²È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡£¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë²»³Ú¤Ë2¿Í¤Ç¥Ï¥â¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤¹¤®¤Æ2¿Í¤ÇÇú¾Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð½é¤á¤Æ2¿Í¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆ±ÈÖÁÈ½Ð±é¤Î¡Ë¡È½àÈ÷ÂÎÁà¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¡Á¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¡ÊµÈÅÄ¤Ï¡Ë²Î¤ï¤Ê¤¤¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡È²Î¾å¼ê¤¤¤Í¤¨¡É¤È¤«¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤ÈÉ×ÉØÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡¡
¤½¤·¤Æ¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤Ï¥É¥ê¥«¥à¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö²¿ÅÙ¤Ç¤â¡×¤òÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤ÇÇ®¾§¤·¡¢¸½¾ì¤ÇÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
JUON¤Ï12Ç¯3·î¡¢Åö»þ19ºÐ¾å¤À¤Ã¤¿µÈÅÄ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£