½ÀÆ»¡¦³ÑÅÄ²Æ¼ÂÁª¼ê¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤½éÄ©Àï¡ÖÊâ¤Êý¤¬½ÀÆ»²È¤Ë¡Ä¾Ð¡×¡¡»Ê²ñ¼Ô¡ÖÌÜ¤Ä¤¤¬ÀïÆ®¥â¡¼¥É¤Ë¡×
³ÑÅÄ²Æ¼ÂÁª¼ê
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½ÀÆ»½÷»Ò48kgµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦³ÑÅÄ²Æ¼ÂÁª¼ê¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÍ·¶Ð¥³¡¼¥Ç¡×¥é¥ó¥¦¥§¥¤È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¥ª¥ó¥ï¡¼¥É³ß»³¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø£²£³¶è¡Ù¤¬10·î½é½Ü¤Ë¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄêÈÖ¥·¥ê¡¼¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¥ì¡¼¥¿¥Õ¥¿¥À¥¦¥ó¡×¤È¡Ö¥«¥·¥ß¥ä¥Ö¥ì¥ó¥É¥Ë¥Ã¥È¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤ÆÈ¯Çä¡£¤½¤ì¤é¤ò»È¤Ã¤¿Åß¤Î¿·¤·¤¤ÄÌ¶Ð¥³¡¼¥Ç¡ÖÍ·¶Ð¥³¡¼¥Ç¡×¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³ÑÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É·Ï¤Î¥í¥ó¥°¤Î¥×¥ê¡¼¥Ä¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¡¢¥ß¥É¥ë¾æ¤Î¡Ö¥·¥ì¡¼¥¿¥Õ¥¿¥À¥¦¥ó¡×¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡£ÉáÃÊ¤Ï¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤¬¡¢»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Á¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¼«¿È¤Ï¡ÖÊâ¤Êý¤¬½ÀÆ»²È¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤òµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½ÀÆ»²È¤é¤·¤¤Êâ¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ìµ¤Ì£¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¶ß¤ò»ý¤Ä¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò·è¤á¤¿¤¬¡Ö½ÀÆ»Ãå¤òÃå¤Æ¤³¤ì¤«¤éÂÓ¤òÄù¤á¤ë»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡ÖÀïÆ®¥â¡¼¥É¤ÎÌÜ¤Ä¤¤¬³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Ë¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
±©¿¥¤Ã¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤Î¡Ö¥·¥ì¡¼¥¿¥Õ¥¿¥À¥¦¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅßÉþ¤Ï¤´¤¢¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ï¶ÚÆù¤¬Â¿¤¯¤ÆÂÎ·¿¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÉôÊ¬¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸÷Âô¤¬¤¤¤¤Æ¤Æ¾åÉÊ¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²È¤ÇÀöÂõ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¤ÏºÙ¤á¤Ç¸ªÉý¤¬¹¤¤¤Î¤ÇµÕ»°³Ñ·Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉþ¤Ç±£¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£