＜個人投資家の予想＞ 11月29日 08時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4597) ソレイジア 東証グロース
(2926) 篠崎屋 東証スタンダード
(276A) ククレブ 東証グロース
(9244) デジタリフト 東証グロース
(6952) カシオ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5759) 日本電解 東証グロース
(5802) 住友電 東証プライム
(3825) リミックス 東証スタンダード
(3103) ユニチカ 東証プライム
(7163) 住信ＳＢＩ銀 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4597) ソレイジア 東証グロース
(2926) 篠崎屋 東証スタンダード
(276A) ククレブ 東証グロース
(9244) デジタリフト 東証グロース
(6952) カシオ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5759) 日本電解 東証グロース
(5802) 住友電 東証プライム
(3825) リミックス 東証スタンダード
(3103) ユニチカ 東証プライム
(7163) 住信ＳＢＩ銀 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS