■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4597) ソレイジア　　 東証グロース
(2926) 篠崎屋　　　　 東証スタンダード
(276A) ククレブ　　　 東証グロース
(9244) デジタリフト　 東証グロース
(6952) カシオ　　　　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5759) 日本電解　　　 東証グロース
(5802) 住友電　　　　 東証プライム
(3825) リミックス　　 東証スタンダード
(3103) ユニチカ　　　 東証プライム
(7163) 住信ＳＢＩ銀　 東証スタンダード


出所：MINKABU PRESS