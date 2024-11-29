＜個人投資家の予想＞ 11月29日 08時 ＜個人投資家の予想＞ 11月29日 08時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(4597) ソレイジア 東証グロース

(2926) 篠崎屋 東証スタンダード

(276A) ククレブ 東証グロース

(9244) デジタリフト 東証グロース

(6952) カシオ 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(5759) 日本電解 東証グロース

(5802) 住友電 東証プライム

(3825) リミックス 東証スタンダード

(3103) ユニチカ 東証プライム

(7163) 住信ＳＢＩ銀 東証スタンダード





出所：MINKABU PRESS



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