＜朝鮮日報＞最大野党「監査院長も弾劾」…政府無力化狙う



＜東亜日報＞韓銀「来年の成長率１％台」 １５年ぶりの２会合連続利下げ



＜中央日報＞１％台「低成長の沼」が来る 韓銀、２会合連続利下げ



＜ハンギョレ＞「１％台の低成長」警報…２カ月連続利下げ



＜京郷新聞＞来年も再来年も成長率１％台 韓銀「低成長定着」と憂うつな見通し



＜毎日経済＞ソウル市、竜山開発１１年ぶり再始動 １００階建てランドマーク建設も



＜韓国経済＞ＨＹＢＥ創業者の房時赫氏、上場時にＩＰＯで４千億ウォン稼ぐ

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