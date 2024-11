歴史上最も古い物語として知られるギルガメシュ叙事詩は、現在まで残っている写本は紀元前2000年紀初頭のもので、オリジナルはさらに古く紀元前4000年紀に書かれたと考えられています。それほど古い時代に古代シュメール人はどのようにして文字体系を作成したのか、メトロポリタン美術館の古代近東美術部門で委員会のメンバーを務めるジャーナリストのバートル・ブル氏が著書の中で解説しています。

How the Ancient Sumerians Created the World’s First Writing System ‹ Literary Hubhttps://lithub.com/how-the-ancient-sumerians-created-the-worlds-first-writing-system/シュメールは古代メソポタミア南部に発生した文明で、メソポタミア文明の基礎を作り上げたとされています。紀元前3000年頃までに、ユーフラテス川の河口近くにある都市ウルクには、8万人が住んでいました。ブル氏の著書「Land Between the Rivers: A 5,000-Year History of Iraq」では、ウルクが実現した数々の偉業から近代イラク王政の崩壊までの5000年にわたる歴史を記述しています。ブル氏によると、シュメール人は「王権」「聖職者」「外交」「法律」「戦争」など多くのものを発明したと言えるそうです。また、シュメール人が用いていた楔形(くさびがた)文字には1から59までを記述する方法があったことから、時間や秒を規定する60進法もシュメールが発明したとされています。ウルクの遺跡では住居や工房、兵舎などは現在もまだ発掘されておらず、そのため「都市での生活の実態についてはほとんど何もわかっていない」のが現状です。しかし、ウルクは紀元前4千世紀の世界で唯一の大都市であり、報酬を求める自由労働者が当時は類を見ない公共建築物を製作していたことが記録からわかっています。ブル氏は「労働のために都市に集まった人々が、労働の契約や家畜や農産物の売買を行うために、それらを記録する方法を必要としていました。これが、文字が生まれた背景です」と述べています。当時の人々の所有や取引を記録する粘土板トークンや、小さな粘土板を入れておく球状の容器であるブッラなどが、ウルクの遺跡で発見されています。紀元前3300年までにトークンに刻まれた、人類最古に発明されたと言える文字は象形文字で、知識を共有していなくても多かれ少なかれ認識可能なイメージになっていました。しかし、曲線の多い象形文字は粘土に刻むのに不向きであったため、2900年頃にまっすぐな刃の道具で線を刻む文字が新しく開発されました。文字を刻むために用いられたのは植物の葦(あし)で、切って尖らせることでペンのようにしたため、葦による線は楔(くさび)のような形で書かれました。そのため、この時登場した文字は楔形文字と呼ばれています。文字が最初に発達して間もない紀元前3000年頃、後にシュメール文明を征服するアッカド人がシュメール北部に定住しました。隣り合って暮らすシュメール人とアッカド人の交流や争いは、2つの異なる言語を互換的に使用して地理や商人の名などを記録する必要から、初期の文字の発達に大きく拍車をかけたとブル氏は述べています。古代メソポタミア周辺の生活が国際的になり、文字はさまざまな言語の人々が使用できるように、記録よりも話し言葉のニュアンスを表現する必要がありました。そこで、文字の記号の大半は意味よりも音を表すようになり、表意文字から表音文字へ進化していきます。この進化が革命的で、文字の使用を制限する境界を取りはらい、無限の広がりを生んだのだとブル氏は結論付けています。コミュニティサイトのHacker Newsではブル氏の解説を受けて、「最初の文字を作ったのはシュメール人なのか?」と議論が白熱しています。たとえばあるユーザーは、「以前にも文字体系はあったが、記録したものがすべて腐って消えていってしまったのではないか。つまり、シュメール人が発明したのは文字ではなく、永久に残る粘土板です」と提起しています。同じように、一部のユーザーは、シュメール人が最古の文字を作ったというのは2024年時点で発見された記録によるものであり、さらに発掘を進めることでより古い表記体系があったことがわかる可能性があると主張しています。一方でブル氏が解説したように、シュメールでは都市のシステムや国際的な交流といった目的から文字の発明が必要だったのであり、それ以前の人々は文字体系を必要としていなかったという意見もあります。