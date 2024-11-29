本日の予定【発言・イベント】
18:00 ECBユーロ圏消費者インフレ予想（10月）
19:30 英中銀金融行政委員会（FPC）議事録、金融安定報告
20:30 デギンドスECB副総裁、イベント講演
22:00 ナーゲル独連銀総裁、ドイツ連邦銀行主催イベント出席
石破首相、所信表明演説
米感謝祭翌日ブラックフライデー、米株式・債券市場は短縮取引
30日（土）
中国製造業PMI・非製造業PMI（11月）
シュレーゲル・スイス中銀総裁、ドイツ連邦銀行主催イベント出席
12月1日（日）
南アフリカ、G20議長国に就任
※予定は変更することがあります
19:30 英中銀金融行政委員会（FPC）議事録、金融安定報告
20:30 デギンドスECB副総裁、イベント講演
22:00 ナーゲル独連銀総裁、ドイツ連邦銀行主催イベント出席
石破首相、所信表明演説
米感謝祭翌日ブラックフライデー、米株式・債券市場は短縮取引
30日（土）
中国製造業PMI・非製造業PMI（11月）
シュレーゲル・スイス中銀総裁、ドイツ連邦銀行主催イベント出席
12月1日（日）
南アフリカ、G20議長国に就任
※予定は変更することがあります