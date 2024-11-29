「ベストアーティスト2024」タイムテーブル解禁！【明日11/30(土) よる7時から4時間生放送】
11月30日（土）19:00〜22:54 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2024」。
2001年に放送を開始し、今回で24回目の放送となる日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2024」。総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務める。
明日の放送を前に、全タイムテーブルを公開！
※時間帯ごとアーティスト名50音順に掲載（メドレー名を除く）
※放送時間は変更の可能性があります
＜PM7時台＞
■&TEAM 「♪五月雨 (Samidare)」
■THE RAMPAGE 「♪24karats GOLD GENESIS」※データ放送視聴者参加企画あり
■SixTONES 「♪GONG」
■SUPER BEAVER 「♪切望」
■Da-iCE 「♪CITRUS 〜 ♪I wonder」
■日向坂46 「♪ドレミソラシド」「♪One choice」
■由薫 「♪Sunshade」
ディズニーメドレー企画
■佐野勇斗×齊藤京子 「♪ホール・ニュー・ワールド」
■May J. 「♪Let It Go〜ありのままで〜」
■木村昴 「♪アンダー・ザ・シー」
■ダイアモンド✡ユカイ × King & Prince 「♪君はともだち」
■屋比久知奈 「♪どこまでも ~How Far I'll Go~ 〜 ♪ビヨンド ~越えてゆこう~」
＜PM8時台＞
■IMP. 「♪BAM-BOO」
■m-flo loves Maya 「♪HyperNova」
■Omoinotake 「♪ラストノート」
■Snow Man 「♪EMPIRE」
■SUPER EIGHT × 東海大学付属静岡翔洋高等学校吹奏楽部 「♪オモイダマ」
■SEVENTEEN 「♪消費期限」
■NiziU × 七尾高等学校吹奏楽部 「♪Step and a step」
■乃木坂46 「♪チートデイ」
■Mrs. GREEN APPLE 「♪ビターバカンス」
＜PM9時台＞
■AI 「♪ハピネス」
■HY 「♪366日（Official Duet ver.）」
■m-flo × 櫻井翔 「♪come again」
■大塚 愛 「♪プラネタリウム」
■ORANGE RANGE 「♪ロコローション 〜 ♪イケナイ太陽」
■Stray Kids 「♪GIANT」
■timelesz 「♪because」
■NewJeans 「♪Supernatural」
■藤井隆 「♪ナンダカンダ」
■Hey! Say! JUMP 「♪UMP」
■MISIA 「♪フルール・ドゥ・ラ・パシオン」
■Mrs. GREEN APPLE 「♪ライラック」
＜PM10時台＞
■Aぇ! group 「♪《A》BEGINNING」
■King & Prince 「♪moooove!!」
■GLAY 「♪HOWEVER」「♪さよならはやさしく」
■三代目 J SOUL BROTHERS 「♪STARS」
■Snow Man 「♪タペストリー」
■NiziU 「♪SWEET NONFICTION」
■Perfume 「♪Cosmic Treat」
■星野源 「♪喜劇」「♪光の跡」
■全出演アーティスト：（11月29日AM7時00分時点、五十音順）
AI 、IMP.、HY、Aぇ! group、m-flo、&TEAM、大塚 愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、木村昴、King & Prince、GLAY、齊藤京子、佐野勇斗、THE RAMPAGE、三代目 J SOUL BROTHERS、Stray Kids、SixTONES、Snow Man、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、SEVENTEEN、ダイアモンド✡ユカイ、Da-iCE、timelesz、NiziU、NewJeans、乃木坂46、Perfume、日向坂46、藤井隆、Hey! Say! JUMP、星野源、MISIA、Mrs. GREEN APPLE、May J.、屋比久知奈、由薫
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