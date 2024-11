11月30日(土)19:00〜22:54 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2024」。

2001年に放送を開始し、今回で24回目の放送となる日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2024」。総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務める。

明日の放送を前に、全タイムテーブルを公開!

※時間帯ごとアーティスト名50音順に掲載(メドレー名を除く)

※放送時間は変更の可能性があります

<PM7時台>

■&TEAM 「♪五月雨 (Samidare)」

■THE RAMPAGE 「♪24karats GOLD GENESIS」※データ放送視聴者参加企画あり

■SixTONES 「♪GONG」

■SUPER BEAVER 「♪切望」

■Da-iCE 「♪CITRUS 〜 ♪I wonder」

■日向坂46 「♪ドレミソラシド」「♪One choice」

■由薫 「♪Sunshade」

ディズニーメドレー企画

■佐野勇斗×齊藤京子 「♪ホール・ニュー・ワールド」

■May J. 「♪Let It Go〜ありのままで〜」

■木村昴 「♪アンダー・ザ・シー」

■ダイアモンド✡ユカイ × King & Prince 「♪君はともだち」

■屋比久知奈 「♪どこまでも ~How Far I'll Go~ 〜 ♪ビヨンド ~越えてゆこう~」

<PM8時台>

■IMP. 「♪BAM-BOO」

■m-flo loves Maya 「♪HyperNova」

■Omoinotake 「♪ラストノート」

■Snow Man 「♪EMPIRE」

■SUPER EIGHT × 東海大学付属静岡翔洋高等学校吹奏楽部 「♪オモイダマ」

■SEVENTEEN 「♪消費期限」

■NiziU × 七尾高等学校吹奏楽部 「♪Step and a step」

■乃木坂46 「♪チートデイ」

■Mrs. GREEN APPLE 「♪ビターバカンス」

<PM9時台>

■AI 「♪ハピネス」

■HY 「♪366日(Official Duet ver.)」

■m-flo × 櫻井翔 「♪come again」

■大塚 愛 「♪プラネタリウム」

■ORANGE RANGE 「♪ロコローション 〜 ♪イケナイ太陽」

■Stray Kids 「♪GIANT」

■timelesz 「♪because」

■NewJeans 「♪Supernatural」

■藤井隆 「♪ナンダカンダ」

■Hey! Say! JUMP 「♪UMP」

■MISIA 「♪フルール・ドゥ・ラ・パシオン」

■Mrs. GREEN APPLE 「♪ライラック」

<PM10時台>

■Aぇ! group 「♪《A》BEGINNING」

■King & Prince 「♪moooove!!」

■GLAY 「♪HOWEVER」「♪さよならはやさしく」

■三代目 J SOUL BROTHERS 「♪STARS」

■Snow Man 「♪タペストリー」

■NiziU 「♪SWEET NONFICTION」

■Perfume 「♪Cosmic Treat」

■星野源 「♪喜劇」「♪光の跡」

■全出演アーティスト:(11月29日AM7時00分時点、五十音順)

AI 、IMP.、HY、Aぇ! group、m-flo、&TEAM、大塚 愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、木村昴、King & Prince、GLAY、齊藤京子、佐野勇斗、THE RAMPAGE、三代目 J SOUL BROTHERS、Stray Kids、SixTONES、Snow Man、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、SEVENTEEN、ダイアモンド✡ユカイ、Da-iCE、timelesz、NiziU、NewJeans、乃木坂46、Perfume、日向坂46、藤井隆、Hey! Say! JUMP、星野源、MISIA、Mrs. GREEN APPLE、May J.、屋比久知奈、由薫

