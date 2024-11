百名店の日本料理店が移転オープン！ 新たにランチ営業も（東京・銀座）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は銀座に移転オープンした、完全予約制の日本料理店です。四季折々の食材をダイナミックかつ繊細な調理で昇華させる、おまかせコースを堪能できます。

〈New Open News〉

茂松(東京・銀座)

ビルの4階へ 出典:fukun956さん

2024年9月3日、地下鉄銀座駅B7出口から徒歩約3分のところに、日本料理店「茂松」が移転オープンしました。

店舗のあった能楽堂ビルの老朽化による取り壊しが決まり、当時のオーナーから移転先の提案をもらった場所は、隣に新設された美術館ビルの4階。新店も息の合ったご夫婦で切り盛りをされています。

銚子沖より、6.6kgのメヌケ 写真:お店から

店主の松原茂之氏は、福島県浪江町出身。高校卒業後、青森・八戸の寿司店にて3年間の修業を積み、上京。日本料理店や会員制の和食店を経て、渋谷の割烹料理店「三長」で料理長を務めた後、2016年10月に「茂松」を開業しました。2023年には

「食べログ 日本料理 TOKYO 百名店」にも選出されています。

香箱ガニとあん肝の蒸し寿司 写真:お店から

メニューは、おまかせコース(ランチ8品・33,000円、ディナー9品・38,500円)のみ。毎日、築地場外市場へ足を運び、その日一番新鮮な食材を見極めることに注力している松原氏。季節ごとに選び抜いた最高の食材を仕入れ、心を込めて調理しています。

陶器の調理台 写真:お店から

長年思い描いていたイメージを元に、自ら手がけたという内装のデザイン。床材やドアノブなど細部にまでこだわり抜いた店内の中でも、信楽焼の名陶・雲井窯の中川一辺陶氏に依頼したというキッチン中央の調理台は圧巻です。

かます土鍋の炊き込み御飯 写真:お店から

2週間ごとに食材が変わる、季節の土鍋ご飯も人気の一品。来店のたびに異なる旬の食材との出会いも、日本料理の醍醐味といえますよね。

内観 写真:お店から

座席はカウンター7席。銀座の喧騒から離れて、ゆったりと料理を味わえる「茂松」。ランチに、ディナーに、特別なひとときを過ごしたい日に訪れたくなる素敵なお店です。

食べログレビュアーのコメント

食材を紹介する松原氏 出典:しめしめしめこさん

『店内に入ると内装が凄すぎて感動

トイレのドアノブまで拘られていた!

おまかせコースは38,500円!

鮑、伊勢海老、大量の松茸ととにかく食材も豪華

一品一品のボリュームが凄くて豪快だし美味しかった!

茂松さんのお人柄も素敵なので是非』(しめしめしめこさん)

鱧のたたき トマトジュレ 写真:お店から

『やはり素晴らしいの一言になります、

鮑、生いくら、河豚、松茸、毛蟹、秋刀魚

まさに、秋の味覚大集合!

食欲の秋、そのままを体験出来ました』(オールバックGOGOGOさん)

※価格は税込・サービス料別。

<店舗情報>◆茂松住所 : 東京都中央区銀座6-5-6 銀座美術館ビル 4FTEL : 03-3575-6386

文:斎藤亜希

