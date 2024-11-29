¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±çÁý¶¯¤Ø¡¡ËÌ²¤¤È¥Ð¥ë¥È3¹ñ
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡ÛÃÏÍýÅª¤Ë¥í¥·¥¢¤Ë¶á¤¯¡¢¤½¤Î¶¼°Ò¤ò¶¦Í¤¹¤ëËÌ²¤¤ä¥Ð¥ë¥È3¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤Ë¤è¤ë¡ÖËÌ²¤¥Ð¥ë¥È¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤¬27¡¢28¤ÎÎ¾Æü¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤â»²²Ã¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÊ¼´ïÁý»º¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ê¤É»Ù±ç¤òÁý¶¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡¡¼óÇ¾¤é¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¿¯¹¶¤¹¤ë¤Û¤«¡¢²¤½£¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ê¤É¤ò»Å³Ý¤±¡ÖÀ¤³¦¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¤à¤·¤Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î½ÅÂç¤Ê¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£ÂÐ¥í¥·¥¢À©ºÛ¤ò¶¯²½¤·¡Ö¹¶·âÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÂÐ¹³¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£