中田英寿が日本酒の魅力を世界に発信！「SAKE COMPETITION 2024」特番が12月14日放送

◼︎中田英寿と「SAKE COMPETITION」の取り組み

元日本代表MFの中田英寿氏が、日本酒を世界に広める取り組みとして「SAKE COMPETITION」を主催し、その模様を追った特別番組が2024年12月14日(土)に放送される。この番組は、『BS-TBS』で14日の23時から23時54分まで、また『BS-TBS 4K』でも同時放送される予定だ。

◼︎海外進出と日本酒の試飲会

◼︎中田氏「良い形で日本酒を海外に広めることが重要」

【番組情報】

中田氏は、日本酒の魅力を伝える活動に力を入れており、特に「SAKE COMPETITION」はその中心的なイベントとなっている。このコンペティションでは、日本全国の酒蔵が出品した日本酒が評価され、優れた酒が選ばれ、中田氏はこのイベントを通じて、国内外問わず日本酒の品質向上と流通の拡大を目指している。今回の番組では、2024年の「SAKE COMPETITION」表彰式の模様を紹介。中田氏自身が特別賞「Sakenomy Best Brand of the Year」を贈呈し、また「おんな酒場放浪記」で知られる倉本康子氏が「純米部門」のプレゼンターとして参加する。特に注目すべきは、今年から始まった「SAKE COMPETITION」の新しい試みで、受賞した日本酒の試飲会が世界3カ国で開催されることだ。その中の1つとして、中田氏が韓国へ向かい、ソウルでの試飲会や日本酒の輸入販売を行う企業を訪れ、日本酒を広めるための必要な要素を探る。これは、日本酒の海外市場での認知度向上を図る意図がある。さらに、番組では「海外出品酒部門」で1位に輝いた「DASSAI BLUE TYPE23」を醸す酒蔵「DASSAI BLUE Sake Brewery」にもカメラが潜入し、その製造過程や酒造りに対するこだわりを明らかにする。番組内で中田氏は、日本酒の市場が近年どのように変化しているかについて触れ、市販酒のみを対象としたコンペティションが、酒蔵にとって販売につながる重要な機会であることを強調した。「近年は、特徴的なお酒を出すところもあると思いましたが、それ以上に非常に綺麗なお酒が増えたなという印象です。市販酒のみのコンペティションというのが、今の市場で購入でき良いと考えてます」「また、酒蔵はここで結果を出すということはそのまま販売につながっていく、そのような意味でも年々非常に意味のあるコンペティションになっていると、より感じるようになりました」「海外において、今までは値段がある程度安めで飲めればいいという所から、本当により良いお酒を飲みたい、日本のSAKE COMPETITIONの上位に順位が入っているお酒を飲みたいという人が増えているのはすごく感じます。酒蔵さんは自分がつくった美味しいお酒を一番良い状態で飲んで欲しい想いが強いので、自分も含め流通をやっている方達が関わって良い形で日本酒を海外に伝えていくのが重要だと思います」このように中田氏は、日本酒の魅力を海外に伝えるために、流通の重要性を訴えている。酒蔵が自らの作品を最良の状態で提供したいと考えるのは当然であり、流通関係者がその想いを共有し、より良い形で日本酒を海外に広めることが求められていると感じている。番組名:「中田英寿が世界へつなぐ日本酒〜SAKE COMPETITION 2024〜」放送日時:2024年12月14日(土) 23:00〜23:54放送局:BS-TBS、BS-TBS 4K(同時放送)見逃し配信:『TVer』『TBS FREE』で放送翌日正午から配信出演者:中田英寿氏