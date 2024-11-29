『ベストアーティスト2024』全タイムテーブル＆歌唱楽曲公開 ミセス、NiziU、星野源ら総勢35組出演
11月30日19時より4時間にわたり生放送される『ベストアーティスト2024』（日本テレビ）の、全タイムテーブルが発表された。
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今年の『ベストアーティスト』には、総勢35組を超えるアーティストが出演する。今回公開されたタイムテーブルと歌唱楽曲は以下の通り。
■『ベストアーティスト2024』タイムテーブル＜19:00台＞・&TEAM「五月雨 (Samidare)」・THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」データ放送視聴者参加企画・SixTONES「GONG」・SUPER BEAVER「切望」・Da-iCE「CITRUS」～「I wonder」・日向坂46「ドレミソラシド」「One choice」・由薫「Sunshade」
＜ディズニーメドレー企画＞・佐野勇斗×齊藤京子「ホール・ニュー・ワールド」・May J.「Let It Go～ありのままで～」・木村昴「アンダー・ザ・シー」・ダイアモンド✡ユカイ × King & Prince「君はともだち」・屋比久知奈「どこまでも ～How Far I'll Go～」～「ビヨンド ～越えてゆこう～」
＜20:00台＞・IMP.「BAM-BOO」・m-flo loves Maya「HyperNova」・Omoinotake「ラストノート」・Snow Man「EMPIRE」・SUPER EIGHT × 東海大学付属静岡翔洋高等学校吹奏楽部「オモイダマ」・SEVENTEEN「消費期限」・NiziU×七尾高等学校吹奏楽部「Step and a step」・乃木坂46「チートデイ」・Mrs. GREEN APPLE「ビターバカンス」
＜21:00台＞・AI「ハピネス」・HY「366日（Official Duet ver.）」・m-flo×櫻井翔「come again」・大塚 愛「プラネタリウム」・ORANGE RANGE「ロコローション～イケナイ太陽」・Stray Kids「GIANT」・timelesz「because」・NewJeans「Supernatural」・藤井隆「ナンダカンダ」・Hey! Say! JUMP「UMP」・MISIA「フルール・ドゥ・ラ・パシオン」・Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
＜22:00台＞・Aぇ! group「《A》BEGINNING」・King & Prince「moooove!!」・GLAY「HOWEVER」「さよならはやさしく」・三代目J SOUL BROTHERS「STARS」・Snow Man「タペストリー」・NiziU「SWEET NONFICTION」・Perfume「Cosmic Treat」・星野源「喜劇」「光の跡」
（文＝リアルサウンド編集部）