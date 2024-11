今年3月14日から17日に東京ドームにて開催された、TOBE所属アーティストによる合同コンサート『to HEROes ~TOBE 1st Super Live~』(以下、『to HEROes』)。ライブの模様を収録したBlu-rayが11月29日にリリースされた。

IMP.は昨年12月の『D.U.N.K. Showcase in KYOCERA DOME OSAKA』にてデビュー後初ライブを遂げていたが、三宅健、北山宏光、Number_iにとっては、『to HEROes』がTOBE所属後初めてファンを前にしたパフォーマンスの場だった。その後、彼らはそれぞれ今年6月に有明アリーナでの単独公演を経て、全国ツアーへと規模を拡大している。この合同コンサートがひとつの出発点、あるいは通過点となり、現在のコンサート活動へと結びついているのだ。

誰しもが誰かにとっての“HERO”である――。3月に『to HEROes』を観た直後、そんなことを思った。合同コンサートではあるが、公演では各アーティストによる趣向を凝らしたステージが順に展開され、グループの垣根を越えたダンスコーナーも設けられるなど、ステージに立つ一人ひとりにしっかりとスポットライトが当てられていたからだ。令和6年能登半島地震を受けて発足した支援プロジェクト「to HEROes Project -Act for HOPE-」のテーマソング「Be on Your side」をアーティスト全員で届けたステージも、音楽が、人がともに支え合えることを感じさせられた。

公演ではTRAINEE(研修生)もステージに立ち、新グループ・wink firstの結成発表や、先日CLASS SEVENのメンバーとして活動することが発表された大東立樹によるソロ歌唱も行われた。TOBEが次世代のスターを輩出していくことも、コンサート内で提示されていたわけである。

コンサートの終盤で佐藤新が「僕たちは皆さんにとっての“HERO”になれましたか?」と観客に問いかけていたシーンも印象深く、公演から約8カ月経った今、ソロアーティストとして活動する三宅や北山はもちろん、Number_iやIMP.もグループとしてだけでなく、個人でも多方面で活動の幅を広げている。『to HEROes』はいわば、この先紡がれていく一人ひとりの“HERO”の物語のプロローグだったように思う。

最終日の公演の模様は、Amazon Prime Videoを通して約230の国と地域に生配信された。この世界同時生配信という試みこそが、滝沢秀明が描いた、TOBEという組織が“日本から、世界へ”を目指していることを強く示していただろう。アーティストたちのパフォーマンスを世界に届けるための扉を開いたことは、そこから彼らが世界へ羽ばたいていく大きなきっかけになったはず。

実際に、Number_iは4月にアメリカで行われた『Coachella Valley Music and Arts Festival 2024』、IMP.は中国で開催された『Chengdu Strawberry Music Festival 2024』、タイで行われた『MIXEDPOP BANGKOK 2024』と、のちに海外イベントに出演して現地でのパフォーマンスも叶えている。

そこにひとつ付け加えるのならば、生配信とは、どこにいても誰もが同じようにライブを鑑賞できるということ。どんなに観る人の母数が増えようとも、結局のところ、エンターテインメントはひとりの人間の心を動かすものであることに変わりはない。誰ひとり置いていかず、一人ひとりのファンに向き合っていく姿勢も、この生配信の取り組みには表れていたように思う。

TOBEのアーティストたちがそれぞれ羽ばたいていく、その原点となった『to HEROes』。振り返ってみると、さまざまな面で、当時で言う“未来”、つまり“今”の活動に繋がるステージだったのだ。

映像作品がリリースされた今、あらためて公演を思い返し、現在の彼らの活躍と照らし合わせながら思う。いつの日もエンターテインメントの力で私たちを楽しませてくれる彼らは、やはり“HERO”だな、と――。そして、かけがえのない“HERO”たちの物語はこれからも続いていくのだ。

(文=かなざわまゆ)