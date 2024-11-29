『ベストアーティスト2024』全タイムテーブル発表

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■総勢35組を超える豪華アーティストによる、熱気に溢れる4時間！総合司会は櫻井翔

11月30日19時より、日本テレビ系にて『日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2024」』が放送。

このたび4時間にわたる番組の、全タイムテーブルが公開された。

【タイムテーブル】

■19時台

&TEAM「五月雨 (Samidare)」

THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」※データ放送視聴者参加企画

SixTONES「GONG」

SUPER BEAVER「切望」

Da-iCE「CITRUS～I wonder」

日向坂46「ドレミソラシド」「One choice」

由薫「Sunshade」

◇ディズニーメドレー企画

佐野勇斗×齊藤京子「ホール・ニュー・ワールド」

May J.「Let It Go～ありのままで～」

木村 昴「アンダー・ザ・シー」

ダイアモンド☆ユカイ × King & Prince「君はともだち」

屋比久知奈「どこまでも ~How Far I’ll Go~～ビヨンド ~越えてゆこう~」

■20時台

IMP.「BAM-BOO」

m-flo loves Maya「HyperNova」

Omoinotake「ラストノート」

Snow Man「EMPIRE」

SUPER EIGHT × 東海大学付属静岡翔洋高等学校吹奏楽部「オモイダマ」

SEVENTEEN「消費期限」

NiziU×七尾高等学校吹奏楽部「Step and a step」

乃木坂46「チートデイ」

Mrs. GREEN APPLE「ビターバカンス」

■21時台

AI「ハピネス」

HY「366日 (Official Duet ver.)」

m-flo×櫻井翔「come again」

大塚 愛「プラネタリウム」

ORANGE RANGE「ロコローション～イケナイ太陽」

Stray Kids「GIANT」

timelesz「because」

NewJeans「Supernatural」

藤井隆「ナンダカンダ」

Hey! Say! JUMP「UMP」

MISIA「フルール・ドゥ・ラ・パシオン」

Mrs. GREEN APPLE「ライラック」

■22時台

Aぇ! group「《A》BEGINNING」

King & Prince「moooove!!」

GLAY「HOWEVER」「さよならはやさしく」

三代目J SOUL BROTHERS「STARS」

Snow Man「タペストリー」

NiziU「SWEET NONFICTION」

Perfume「Cosmic Treat」

星野源「喜劇」「光の跡」

※時間帯ごとアーティスト名50音順に掲載（メドレー名を除く）

※放送時間は変更の可能性あり

■「今見たい・聴きたい」音楽をギュッと詰め込んだ4時間！

2001年に放送が開始され、今回で24回目となる日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト 2024』。総合司会は櫻井翔。司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサー。人気アーティストが勢ぞろいし、2024年のヒット曲や話題曲を中心に「今見たい・聴きたい」音楽をギュッと詰め込み、この1年を音楽で振り返る。総勢35組を超える豪華アーティストによる熱気に溢れる4時間を、ぜひリアルタイムで楽しもう。

番組情報

日本テレビ系『日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2024」』

11/30（土）19:00～22:54

総合司会：櫻井翔

司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナ

全出演アーティスト（11月29日19時時点、五十音順）：AI 、IMP.、HY、Aぇ! group、m-flo、&TEAM、大塚 愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、木村昴、King & Prince 、GLAY、齊藤京子、佐野勇斗、THE RAMPAGE、三代目 J SOUL BROTHERS、Stray Kids 、SixTONES 、Snow Man 、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER 、SEVENTEEN 、ダイアモンド☆ユカイ、Da-iCE、timelesz 、NiziU 、NewJeans 、乃木坂46、Perfume、日向坂46、 Hey! Say! JUMP、藤井隆、星野源、MISIA、Mrs. GREEN APPLE、May J.、屋比久知奈、由薫

『ベストアーティスト2024』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/best-artist/