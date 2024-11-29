「ベストアーティスト2024」全タイムテーブル発表
【モデルプレス＝2024/11/29】嵐・櫻井翔が総合司会を務める、日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2024」（11月30日19時〜22時54分）の全タイムテーブルが発表された。
【写真】「ベストアーティスト2024」全タイムテーブル発表
2001年に放送を開始し、今回で24回目の放送となる同局系音楽の祭典「ベストアーティスト2024」。総合司会は櫻井、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務める。総勢35組を超える人気アーティストが勢ぞろいし、2024年のヒット曲や話題曲を中心に「今見たい・聴きたい」音楽を詰め込み、この1年を音楽で振り返る。（modelpress編集部）
■＆TEAM「五月雨（Samidare）」
■THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」
■SixTONES「GONG」
■SUPER BEAVER「切望」
■Da-iCE「CITRUS〜I wonder」
■日向坂46「ドレミソラシド」「One choice」
■由薫「Sunshade」
＜ディズニーメドレー企画＞
■佐野勇斗×齊藤京子「ホール・ニュー・ワールド」
■May J.「Let It Go〜ありのままで〜」
■木村昴「アンダー・ザ・シー」
■ダイアモンド☆ユカイ×King ＆ Prince「君はともだち」
■屋比久知奈「♪どこまでも 〜How Far I’ll Go〜ビヨンド 〜越えてゆこう〜」
■IMP.「BAM-BOO」
■m-flo loves Maya「HyperNova」
■Omoinotake「ラストノート」
■Snow Man「EMPIRE」
■SUPER EIGHT×東海大学付属静岡翔洋高等学校吹奏楽部「オモイダマ」
■SEVENTEEN「消費期限」
■NiziU×七尾高等学校吹奏楽部「Step and a step」
■乃木坂46「チートデイ」
■Mrs. GREEN APPLE「ビターバカンス」
■AI「ハピネス」
■HY「366日（Official Duet ver.）」
■m-flo×櫻井翔「come again」
■大塚愛「プラネタリウム」
■ORANGE RANGE「ロコローション〜イケナイ太陽」
■Stray Kids「GIANT」
■timelesz「because」
■NewJeans「Supernatural」
■藤井隆「ナンダカンダ」
■Hey! Say! JUMP「UMP」
■MISIA「フルール・ドゥ・ラ・パシオン」
■Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
■Aぇ! group「《A》BEGINNING」
■King ＆ Prince「moooove！！」
■GLAY「HOWEVER」「さよならはやさしく」
■三代目J SOUL BROTHERS「STARS」
■Snow Man「タペストリー」
■NiziU「SWEET NONFICTION」
■Perfume「Cosmic Treat」
■星野源「喜劇」「光の跡」
※時間帯ごとアーティスト名50音順に掲載（メドレーを除く）
AI、IMP.、HY、Aぇ! group、m-flo、&TEAM、大塚愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、木村昴、King & Prince、GLAY、齊藤京子、佐野勇斗、THE RAMPAGE、三代目 J SOUL BROTHERS、Stray Kids、SixTONES、Snow Man、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER 、SEVENTEEN、ダイアモンド✡ユカイ、Da-iCE、timelesz、NiziU、NewJeans、乃木坂46、Perfume、日向坂46、Hey! Say! JUMP、藤井隆、星野源、MISIA、Mrs. GREEN APPLE、May J.、屋比久知奈、由薫
（11月29日AM７時00分時点／50音順）
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◆「ベストアーティスト2024」
2001年に放送を開始し、今回で24回目の放送となる同局系音楽の祭典「ベストアーティスト2024」。総合司会は櫻井、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務める。総勢35組を超える人気アーティストが勢ぞろいし、2024年のヒット曲や話題曲を中心に「今見たい・聴きたい」音楽を詰め込み、この1年を音楽で振り返る。（modelpress編集部）
◆PM7時台
■＆TEAM「五月雨（Samidare）」
■THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」
■SixTONES「GONG」
■SUPER BEAVER「切望」
■Da-iCE「CITRUS〜I wonder」
■日向坂46「ドレミソラシド」「One choice」
■由薫「Sunshade」
＜ディズニーメドレー企画＞
■佐野勇斗×齊藤京子「ホール・ニュー・ワールド」
■May J.「Let It Go〜ありのままで〜」
■木村昴「アンダー・ザ・シー」
■ダイアモンド☆ユカイ×King ＆ Prince「君はともだち」
■屋比久知奈「♪どこまでも 〜How Far I’ll Go〜ビヨンド 〜越えてゆこう〜」
◆PM8時台
■IMP.「BAM-BOO」
■m-flo loves Maya「HyperNova」
■Omoinotake「ラストノート」
■Snow Man「EMPIRE」
■SUPER EIGHT×東海大学付属静岡翔洋高等学校吹奏楽部「オモイダマ」
■SEVENTEEN「消費期限」
■NiziU×七尾高等学校吹奏楽部「Step and a step」
■乃木坂46「チートデイ」
■Mrs. GREEN APPLE「ビターバカンス」
◆PM9時台
■AI「ハピネス」
■HY「366日（Official Duet ver.）」
■m-flo×櫻井翔「come again」
■大塚愛「プラネタリウム」
■ORANGE RANGE「ロコローション〜イケナイ太陽」
■Stray Kids「GIANT」
■timelesz「because」
■NewJeans「Supernatural」
■藤井隆「ナンダカンダ」
■Hey! Say! JUMP「UMP」
■MISIA「フルール・ドゥ・ラ・パシオン」
■Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
◆PM10時台
■Aぇ! group「《A》BEGINNING」
■King ＆ Prince「moooove！！」
■GLAY「HOWEVER」「さよならはやさしく」
■三代目J SOUL BROTHERS「STARS」
■Snow Man「タペストリー」
■NiziU「SWEET NONFICTION」
■Perfume「Cosmic Treat」
■星野源「喜劇」「光の跡」
※時間帯ごとアーティスト名50音順に掲載（メドレーを除く）
◆全出演アーティスト
AI、IMP.、HY、Aぇ! group、m-flo、&TEAM、大塚愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、木村昴、King & Prince、GLAY、齊藤京子、佐野勇斗、THE RAMPAGE、三代目 J SOUL BROTHERS、Stray Kids、SixTONES、Snow Man、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER 、SEVENTEEN、ダイアモンド✡ユカイ、Da-iCE、timelesz、NiziU、NewJeans、乃木坂46、Perfume、日向坂46、Hey! Say! JUMP、藤井隆、星野源、MISIA、Mrs. GREEN APPLE、May J.、屋比久知奈、由薫
（11月29日AM７時00分時点／50音順）
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