『ベストアーティスト 2024』タイムテーブル発表 総合司会は櫻井翔【タイムテーブル一覧あり】
30日放送の日本テレビ系音楽の祭典『ベストアーティスト 2024』（後7：00〜後10：54）のタイムテーブルが29日、発表された。
【写真】櫻井翔と初コラボ！『ベストアーティスト 2024』に出演するm-flo
同番組は2001年に放送を開始。今回で24回目を迎える。総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務める。人気アーティストが勢ぞろいし、今年のヒット曲や話題曲を中心に「今見たい・聴きたい」音楽をギュッと詰め込み、1年を音楽で振り返る。総勢35組を超えるアーティストによる、熱気にあふれる4時間となる。
タイムテーブルは、以下の通り（※時間帯ごとのアーティスト名は50音順、放送時間は変更の可能性あり）。
【『ベストアーティスト 2024』タイムテーブル】
▼午後7時台
■&TEAM 「五月雨（Samidare）」
■THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」※データ放送視聴者参加企画
■SixTONES「GONG」
■SUPER BEAVER「切望」
■Da-iCE「CITRUS〜I wonder」
■日向坂46「ドレミソラシド」「One choice」
■由薫「Sunshade」
■ディズニーメドレー企画
佐野勇斗×齊藤京子「ホール・ニュー・ワールド」
May J.「Let It Go〜ありのままで〜」
木村昴「アンダー・ザ・シー」
ダイアモンド☆ユカイ×King & Prince「君はともだち」
屋比久知奈 「どこまでも How Far I'll Go〜ビヨンド 越えてゆこう」
▼午後8時台
■IMP.「BAM-BOO」
■m-flo loves Maya「HyperNova」
■Omoinotake「ラストノート」
■Snow Man「EMPIRE」
■SUPER EIGHT×東海大学付属静岡翔洋高等学校吹奏楽部「オモイダマ」
■SEVENTEEN「消費期限」
■NiziU×七尾高等学校吹奏楽部「Step and a step」
■乃木坂46「チートデイ」
■Mrs. GREEN APPLE「ビターバカンス」
▼午後9時台
■AI「ハピネス」
■HY「366日（Official Duet ver.）」
■m-flo×櫻井翔「come again」
■大塚愛「プラネタリウム」
■ORANGE RANGE「ロコローション〜イケナイ太陽」
■Stray Kids「GIANT」
■timelesz「because」
■NewJeans「Supernatural」
■藤井隆「ナンダカンダ」
■Hey! Say! JUMP「UMP」
■MISIA「フルール・ドゥ・ラ・パシオン」
■Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
▼午後10時台
■Aぇ! group「《A》BEGINNING」
■King & Prince「moooove!!」
■GLAY「HOWEVER」「さよならはやさしく」
■三代目J SOUL BROTHERS「STARS」
■Snow Man「タペストリー」
■NiziU「SWEET NONFICTION」
■Perfume「Cosmic Treat」
■星野源「喜劇」「光の跡」
【写真】櫻井翔と初コラボ！『ベストアーティスト 2024』に出演するm-flo
同番組は2001年に放送を開始。今回で24回目を迎える。総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務める。人気アーティストが勢ぞろいし、今年のヒット曲や話題曲を中心に「今見たい・聴きたい」音楽をギュッと詰め込み、1年を音楽で振り返る。総勢35組を超えるアーティストによる、熱気にあふれる4時間となる。
【『ベストアーティスト 2024』タイムテーブル】
▼午後7時台
■&TEAM 「五月雨（Samidare）」
■THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」※データ放送視聴者参加企画
■SixTONES「GONG」
■SUPER BEAVER「切望」
■Da-iCE「CITRUS〜I wonder」
■日向坂46「ドレミソラシド」「One choice」
■由薫「Sunshade」
■ディズニーメドレー企画
佐野勇斗×齊藤京子「ホール・ニュー・ワールド」
May J.「Let It Go〜ありのままで〜」
木村昴「アンダー・ザ・シー」
ダイアモンド☆ユカイ×King & Prince「君はともだち」
屋比久知奈 「どこまでも How Far I'll Go〜ビヨンド 越えてゆこう」
▼午後8時台
■IMP.「BAM-BOO」
■m-flo loves Maya「HyperNova」
■Omoinotake「ラストノート」
■Snow Man「EMPIRE」
■SUPER EIGHT×東海大学付属静岡翔洋高等学校吹奏楽部「オモイダマ」
■SEVENTEEN「消費期限」
■NiziU×七尾高等学校吹奏楽部「Step and a step」
■乃木坂46「チートデイ」
■Mrs. GREEN APPLE「ビターバカンス」
▼午後9時台
■AI「ハピネス」
■HY「366日（Official Duet ver.）」
■m-flo×櫻井翔「come again」
■大塚愛「プラネタリウム」
■ORANGE RANGE「ロコローション〜イケナイ太陽」
■Stray Kids「GIANT」
■timelesz「because」
■NewJeans「Supernatural」
■藤井隆「ナンダカンダ」
■Hey! Say! JUMP「UMP」
■MISIA「フルール・ドゥ・ラ・パシオン」
■Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
▼午後10時台
■Aぇ! group「《A》BEGINNING」
■King & Prince「moooove!!」
■GLAY「HOWEVER」「さよならはやさしく」
■三代目J SOUL BROTHERS「STARS」
■Snow Man「タペストリー」
■NiziU「SWEET NONFICTION」
■Perfume「Cosmic Treat」
■星野源「喜劇」「光の跡」