¡ÚÃæ³Ø¼õ¸³¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ²ÈÄí¶µ»Õ¤¬¶µ¤¨¤ë¡Û¡Ö¸øÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¡×¤Ï½Î¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¼õ¤«¤ë¤Î¤«¡©
¾®³Ø6Ç¯À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤è¤¤¤èÆþ»î¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î»Å¾å¤²¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ê»ÖË¾¹»¤ò³ÎÄê¤¹¤ë¤Î¤«¡¢²áµîÌä¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡© ½Î¤¬¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëºÇÆñ´Ø¹»¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î³Ø¹»¤ò»ÖË¾¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï°Õ³°¤Ë¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤òËÜÅö¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë»ÖË¾¹»¤Î¸«¶Ë¤áÊý¤äÁª¤ÓÊý¡¢¤½¤Î»ÖË¾¹»¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¡Ö²áµîÌäÂÐºö¡×¤ò¤ä¤êÊý¤ò¡¢Âç¿Íµ¤¥×¥í²ÈÄí¶µ»Õ¤Î°ÂÏ²µþ»ÒÀèÀ¸¤¬¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡ØÃæ³Ø¼õ¸³¡¡ÂçµÕÅ¾¤Î»ÖË¾¹»Áª¤Ó¤È²áµîÌäÂÐºö¡¡ÎáÏÂºÇ¿·ÈÇ¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸øÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¸þ¤¤Î»Ò¤Ï¡©
ºòº£¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¸øÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Î¿ô¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸øÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Î¤ß¤ò¼õ¸³¤·¤Æ¤´±ï¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÃÏ¸µ¤Î¸øÎ©¤Ø¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»äÎ©Ãæ³Ø¤ÈÊ»´ê¤Ê¤É¡¢´Ø¤ï¤êÊý¤âÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£
¸øÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Ë¤â¡¢»äÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»Æ±ÍÍ¤Ë¡Ö¹»É÷¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¸øÎ©¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¡È³Ø¹»¡É¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÇÉ¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÍî¤ÁÃå¤¯¡×¡¢»äÎ©¤Ï¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¡ÖÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¸øÎ©¾®³Ø¹»¤äÅÔÎ©¹â¡¢¸©Î©¹â¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤Ï¸øÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Èº£¤Ç¤Ï¡¢¼õ¸³¤¹¤ë»Ò¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿
¸øÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤¬»äÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤ÈÂç¤¤¯°ã¤¦ÅÀ¤Ï3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Æþ»îÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ë
»äÎ©¤Ï¡Ö»»¿ô¡¦¹ñ¸ì¡¦Íý²Ê¡¦¼Ò²ñ¡×¤È²ÊÌÜ¤´¤È¤Ë»î¸³¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¸øÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Ï¡ÖÊó¹ð½ñ¡×¡ÖÅ¬À¸¡ºº¡×¡ÖºîÊ¸¡×¡Ê¡ÖÌÌÀÜ¡×¡Ë¤Ë¤è¤êÁí¹çÅª¤Ë¹çÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
Å¬À¸¡ºº¤ÏI¡¢II¤Î¤ß¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏIII¤Þ¤Ç¤¢¤ë³Ø¹»¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Ï¶µ²Ê²£ÃÇ·¿¤Ç¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤Î¡Ö¶¦Æ±ºîÀ®ÌäÂê¡×¤È¡¢³Ø¹»¤´¤È¤ËºîÀ®¤¹¤ë¡ÖÆÈ¼«ÌäÂê¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢Êó¹ð½ñ¡ÊÄ´ºº½ñ¡Ë¤¬°ìÄê¤Î³ä¹ç¤òÀê¤á¤ë
»äÎ©¤Ç¤âÄ´ºº½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤ë³Ø¹»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ç³ÊºÇÄãÅÀ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÄ´ºº½ñ¤òÍýÍ³¤ËÉÔ¹ç³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢Îã¤¨¤ÐÅìµþÅÔ¤Î¸øÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Ï¡¢Êó¹ð½ñ¤¬2¡Á3³ä¡¢Å¬À¸¡ºº¤¬7¡Á8³ä¤Ç¤¹¡ÊÈæÎ¨¤Ï³Ø¹»¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
£Ãæ³Ø¤Î´Ö¤Ï¼ø¶ÈÎÁ¤¬ÌµÎÁ
³ØÈñ¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î»äÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Ï6Ç¯´Ö¤ÇÌó489Ëü±ß¡¢¸øÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤ÏÌó187Ëü±ß¡Ê¥Ù¥Í¥Ã¥»¶µ°é¾ðÊó2021Ç¯¤è¤ê¡Ë¡£»äÎ©¹â¤Î¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ¤Î¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»äÎ©¤Ï»ÜÀßÈñ¡¢´óÉÕ¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ê¡¢Éô³è¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤â¿ïÊ¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Î¸øÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Ï¡¢³Ø¹»¤ÎÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ÆºîÊ¸¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤é¿Ê³Ø½Î¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¹ç³Ê¤Ç¤¤ë»Ò¤¬Â¿¿ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤Î²áÇ®²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤ä¤Ï¤êÂ¿¤¯¤Î»Ò¤¬½ÎÄÌ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¸øÎ©Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Ï¡¢Âç¼ê¿Ê³Ø½Î¤Ç¥Ð¥ê¥Ð¥êÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯¹ç³Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*ËÜµ»ö¤Ï¡¢¡ØÃæ³Ø¼õ¸³¡¡ÂçµÕÅ¾¤Î»ÖË¾¹»Áª¤Ó¤È²áµîÌäÂÐºö¡¡ÎáÏÂºÇ¿·ÈÇ¡Ù¡Ê°ÂÏ²µþ»ÒÃø¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò´©¡Ë¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£