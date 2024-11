英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

suspend

〜をつるす

〜を(主に一時的に)停止させる

〜を停職・停学処分にする

suspend:「宙ぶらりん」→「一時停止」「停職」に派生

suspendは幅広く使われる語だが、基本となる意味は「つるす、掛ける」(サスペンダー〔suspenders〕もズボンを「つるす」ものだ)。

ここから、↓の意味でも使われる。一時停止したり停職処分にしたりすることは、「宙ぶらりんな状態」にすることであると考えると、意味の関連性が見えてくるのではないだろうか。

特に△琉嫐では使われる範囲が広く、「交通機関の運行停止」「営業・生産の停止」「規則の効力の停止」「支払いの停止」「刑の執行猶予」「免許の停止」など、様々なものを「停止する」という文脈で使われる。

ちなみに、映画や小説などには「サスペンス(suspense)」というジャンルがあるが、これはsuspendの名詞形。「宙づりにされた不安な状態」から「先がどうなるか分からず、不安でハラハラする作品」という意味で使われる。

米亜法舛鬚弔襪

I suspended a lantern from the ceiling.

天井からランタンをつるした。

The bridge is suspended by four cables.

その橋は、4本のケーブルでつるされている。

◆ ちなみに「つり橋」は、suspension bridgeという

〜を(主に一時的に)停止させる

The ferry service has been suspended due to some safety issues.

安全上の問題が生じたため、フェリーの運航が停止された。

The automaker has recently suspended production of its vehicles in Europe.

その自動車会社は最近、欧州での車の生産を停止した。

His sentence was suspended for six months.

彼の刑の執行は6ヵ月間猶予された。

My license to practice medicine was suspended two years ago.

私は2年前に、医師免許停止処分を受けた。

He was fined for driving with a suspended license.

彼は免許停止中に運転した罪で罰金を科せられた。

His Twitter account has been suspended for violating the rules.

彼のツイッターアカウントは、ルールに違反して凍結された。

You’ll really have to suspend your disbelief to enjoy the movie.

その映画を楽しむには設定を受け入れる必要がある。

◆ suspend (one’s) disbeliefは、直訳すると「信じないこと(disbelief)を一時停止する」だが、これは「(疑いの気持ちを持つことをやめて)フィクションの世界を設定として受け入れる」という決まり文句。名詞形はsuspension of disbelief(設定として受け入れること)

〜を停職・停学処分にする

This letter is to inform you that you are suspended without pay until further notice.

この文書は、別途通知があるまであなたが無給の停職処分となることを伝えるものである。

The student was suspended from school for allegedly putting a venomous snake in his teacher’s bag.

その生徒は、伝えられているところでは、先生のかばんに毒ヘビを入れて停学処分になった。

Jones was suspended for three games after he insulted the referee.

ジョーンズは審判を侮辱して3試合の出場停止処分を受けた。

◆ スポーツ選手を「出場停止にする」という意味でも用いる

□ sentence(名)(刑罰の)宣告、判決

□ disbelief(名)信じないこと、不信感

□ venomous(形)毒を持っている

(本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)