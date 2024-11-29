　29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比80円安の3万8300円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8349.06円に対しては49.06円安。出来高は5918枚だった。

　TOPIX先物期近は2682ポイントと前日比6ポイント安、TOPIX現物終値比5.28ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 38300　　　　　 -80　　　　5918
日経225mini 　　　　　　 38300　　　　　 -80　　　 86853
TOPIX先物 　　　　　　　　2682　　　　　　-6　　　　6789
JPX日経400先物　　　　　 24465　　　　　 +40　　　　 267
グロース指数先物　　　　　 629　　　　　　-3　　　　 198
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース