29日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比80円安の3万8300円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8349.06円に対しては49.06円安。出来高は5918枚だった。



TOPIX先物期近は2682ポイントと前日比6ポイント安、TOPIX現物終値比5.28ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 38300 -80 5918

日経225mini 38300 -80 86853

TOPIX先物 2682 -6 6789

JPX日経400先物 24465 +40 267

グロース指数先物 629 -3 198

東証REIT指数先物 売買不成立



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