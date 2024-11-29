マンチェスター・Uvsボデ・グリムト スタメン発表
[11.28 ELリーグフェーズ第5節](オールド トラフォード)
※29:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 12 タイレル・マラシア
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 21 アントニー
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
GK 22 トム・ヒートン
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 23 ルーク・ショー
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 18 カゼミーロ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 10 マーカス・ラッシュフォード
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 16 アマド・ディアロ
監督
ルベン・アモリム
[ボデ・グリムト]
先発
GK 12 N. Haikin
DF 4 O. Bjørtuft
DF 5 B. Wembangomo
DF 6 J. Gundersen
DF 15 フレドリク・アンドレ・ビェルカン
MF 7 P. Berg
MF 19 S. Fet
MF 26 H. Evjen
FW 21 A. Helmersen
FW 23 イェンス・ペッター・ハウゲ
FW 77 P. Zinckernagel
控え
GK 1 J. Faye Lund
DF 2 V. Nielsen
DF 18 B. Moe
DF 25 I. Määttä
DF 30 A. Sørensen
MF 8 S. Auklend
MF 14 U. Saltnes
MF 20 F. Sjøvold
FW 9 K. Høgh
FW 11 ルナール・エスペヨルド
FW 27 S. Sørli
FW 94 A. Mikkelsen
監督
Kjetil Knutsen
※29:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 6 リサンドロ・マルティネス
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 12 タイレル・マラシア
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 21 アントニー
MF 25 マヌエル・ウガルテ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
GK 22 トム・ヒートン
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 23 ルーク・ショー
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 18 カゼミーロ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 10 マーカス・ラッシュフォード
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 16 アマド・ディアロ
監督
ルベン・アモリム
[ボデ・グリムト]
先発
GK 12 N. Haikin
DF 4 O. Bjørtuft
DF 5 B. Wembangomo
DF 6 J. Gundersen
DF 15 フレドリク・アンドレ・ビェルカン
MF 7 P. Berg
MF 19 S. Fet
MF 26 H. Evjen
FW 21 A. Helmersen
FW 23 イェンス・ペッター・ハウゲ
FW 77 P. Zinckernagel
控え
GK 1 J. Faye Lund
DF 2 V. Nielsen
DF 18 B. Moe
DF 25 I. Määttä
DF 30 A. Sørensen
MF 8 S. Auklend
MF 14 U. Saltnes
MF 20 F. Sjøvold
FW 9 K. Høgh
FW 11 ルナール・エスペヨルド
FW 27 S. Sørli
FW 94 A. Mikkelsen
監督
Kjetil Knutsen
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります