[11.28 ELリーグフェーズ第5節](オールド トラフォード)

※29:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 6 リサンドロ・マルティネス

MF 7 メイソン・マウント

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 12 タイレル・マラシア

MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ

MF 21 アントニー

MF 25 マヌエル・ウガルテ

FW 9 ラスムス・ホイルンド

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

GK 22 トム・ヒートン

DF 20 ディオゴ・ダロト

DF 23 ルーク・ショー

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 18 カゼミーロ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 10 マーカス・ラッシュフォード

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 16 アマド・ディアロ

監督

ルベン・アモリム

[ボデ・グリムト]

先発

GK 12 N. Haikin

DF 4 O. Bjørtuft

DF 5 B. Wembangomo

DF 6 J. Gundersen

DF 15 フレドリク・アンドレ・ビェルカン

MF 7 P. Berg

MF 19 S. Fet

MF 26 H. Evjen

FW 21 A. Helmersen

FW 23 イェンス・ペッター・ハウゲ

FW 77 P. Zinckernagel

控え

GK 1 J. Faye Lund

DF 2 V. Nielsen

DF 18 B. Moe

DF 25 I. Määttä

DF 30 A. Sørensen

MF 8 S. Auklend

MF 14 U. Saltnes

MF 20 F. Sjøvold

FW 9 K. Høgh

FW 11 ルナール・エスペヨルド

FW 27 S. Sørli

FW 94 A. Mikkelsen

監督

Kjetil Knutsen

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります