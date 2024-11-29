¥É¥é¥Þ¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡È¤Ô¤¨¥è¥ó¡ÉÌò¤ÏÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤À¤Ã¤¿¡¡Ìòºî¤ê¤Ç10¥¥í¸ºÎÌ¢ª´°àú¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡Ö¤¨¡¼¤é¤¤¹Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Amazon¤ÈÅì±Ç¤Ë¤è¤ë¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¼Â¼Ì±ÇÁü²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤è¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤¬Prime Video¤Ë¤Æ28Æü¤è¤ê¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸þ¤±¤ËÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤Þ¤Ç°ìÀÚÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¤Ô¤¨¥è¥ó¡ÉÌò¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡Ë¤Î½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥Â¥é¥ÖÌîÅÄ¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿´°àú¤Ê¡È¤Ô¤¨¥è¥ó¡¦¥Ü¥Ç¥£¡É
¡¡¡È¤Ô¤¨¥è¥ó¡É¤È¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥¢¥¯¥¢¡ÊÝ¯°æ³¤²»¡Ë¡¢ÁÐ»Ò¤ÎËå¡¦¥ë¥Ó¡¼¡ÊóîÆ£¤Ê¤®¤µ¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Öçõ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆæ¤Î¡ÈÊ¤ÌÌ¶Ú¥È¥ì·ÏYouTuber¡É¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÊÆùÂÎ¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê¹â²»¥Ü¥¤¥¹¡¢³¤¥Ñ¥ó»Ñ¤Ë¤Ò¤è¤³¤òÌÏ¤·¤¿Èï¤êÊª¤È¤¤¤¦²ø¤·¤µËþÅÀ¤Î»Ñ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤ËÂç¿Íµ¤¡¢Ç¯¼ý1²¯±ß¤ò¸Ø¤ëçõ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¤Ã¤Æ¤Î²Ô¤®Æ¬¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¡È¤Ô¤¨¥è¥ó¡É¤ËÊ±¤·¡¢¸«»ö¤ËÃÃ¤¨¤¢¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¤¹¤ëÌîÅÄ¤Î»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ë¥Ó¡¼Ìò¤ÎóîÆ£¡¢ÍÇÏ¤«¤ÊÌò¤Î¸¶ºÚÇµ²Ú¤È¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ëÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ô¤¨¥è¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÏÃ¡£¡È½éÂå¡ÖB¾®Ä®¡×¡É¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¢¥¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ìÅÓ¤ËÌ´¸«¤ë¥ë¥Ó¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ÏÁ°ÅÓÂ¿Æñ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤¬Á´¤¯Ìµ¤¤Ãæ¡¢çõ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¸½¼ÒÄ¹¡¦ÀÆÆ£¥ß¥ä¥³¡ÊÁÒ²Ê¥«¥Ê¡Ë¤Î½õ¸À¤Ë¤è¤ê¡¢»öÌ³½ê¤Ë°ú¤Æþ¤ì¤¿¸µ¡¦Å·ºÍ»ÒÌò½÷Í¥¤Î¤«¤Ê¤È¤È¤â¤Ë¼ê»Ï¤á¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Âç¿Íµ¤Youtuber¤Î¡È¤Ô¤¨¥è¥ó¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸¶ºî¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡È¤Ô¤¨¥è¥ó¡É¤Ø¤ÎÂçÈ´¤Æ¤¤Ë´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ëÌîÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¡È¤Ô¤¨¥è¥ó¡É¸õÊä¤¬¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¶¤Î½ÐÈÖ¤¬Íè¤¿¤«¤Ã¤Æ¡£¿ô¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÊÀèÇÚ¤¿¤Á¤ò½Ð¤·È´¤¤¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÃÃ¤¨¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ±»þ¤ËÂç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤âÌòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë2¥ö·î´Ö¤Ç10¥¥í¤â¤ÎÂÎ½Å¤ò¸ºÎÌ¤·¡Ö¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¡È¤Ô¤¨¥è¥ó¡É¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¡Ö¡È¤Ô¤¨¥è¥ó¡É¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤´¤¤¿Íµ¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ê¿ÈÂÎ¤¬¡Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¡Ø¤Ê¤ó¤ÇÌîÅÄ¤Ë¤ä¤é¤»¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¨¡¼¤é¤¤¹Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¤Ê¤ó¤ÇÂ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¶»¶Ú¡£¤¢¤Î¤Ç¤Ã¤«¤¤¶»¶Ú¤ÏÉ¬¤ººÆ¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦ÀÚ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´°àú¤Ê¡È¤Ô¤¨¥è¥ó¡¦¥Ü¥Ç¥£¡É³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿¤Ò¤¿¤à¤¤ÊÅØÎÏ¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤èËÜÆü¤«¤é¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥ºÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌîÅÄ¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿Í¤Ë¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤â¤¦¤º¡¼¤Ã¤È¡Ø²¶¡¢¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û½Ð¤ë¤ó¤À¤¼¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Ã¯¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤Æ¤â¡¢¡Ø¤Þ¤¢²¶¡¢¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û½Ð¤ë¤±¤É¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¤º¡¼¤Ã¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë»Å¾å¤²¤¿¿ÈÂÎ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÌÌÇò¤¤¤è¡ª¿ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¡¢²¶¤ò¡ª²¶¤¬°ìÈÖ¡È¤Ô¤¨¥è¥ó¡É¤À¡ª¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡28Æü¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º1ÏÃ¤«¤é6ÏÃ¤Þ¤Ç¤¬¸ø³«¡£12·î5Æü¸á¸å9»þ¤è¤ê¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º7ÏÃ¡¦8ÏÃ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³¤¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û-The Final Act-¡Ù¤ÏÅì±ÇÇÛµë¤Ë¤Æ12·î20Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢£¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤È¤Ï
¡¡2020Ç¯¤è¤ê¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÀÖºä¥¢¥«»á¤È²£Áä¥á¥ó¥´»á¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤¬¸¶ºî¡£Ã±¹ÔËÜ¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1800ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ê2024Ç¯7·î¸½ºß¡Ë¡£¼ç¿Í¸ø¤¬ÅÁÀâÅª¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¢¥¤¤Î»Ò¤É¤â¤È¤·¤ÆÅ¾À¸¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ÊÀßÄê¤È¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÉÁ¼Ì¤â¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Í×ÁÇ¡¢¡È·ÝÇ½³¦¡É¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤ÊÀ¤³¦¤Ëí´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤Ê¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡ËÀÖºä¥¢¥«¡ß²£Áä¥á¥ó¥´¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Åì±Ç ¡ÊC¡ËÀÖºä¥¢¥«¡ß²£Áä¥á¥ó¥´¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦2024 ±Ç²è¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥Â¥é¥ÖÌîÅÄ¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿´°àú¤Ê¡È¤Ô¤¨¥è¥ó¡¦¥Ü¥Ç¥£¡É
¡¡¡È¤Ô¤¨¥è¥ó¡É¤È¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥¢¥¯¥¢¡ÊÝ¯°æ³¤²»¡Ë¡¢ÁÐ»Ò¤ÎËå¡¦¥ë¥Ó¡¼¡ÊóîÆ£¤Ê¤®¤µ¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Öçõ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆæ¤Î¡ÈÊ¤ÌÌ¶Ú¥È¥ì·ÏYouTuber¡É¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÊÆùÂÎ¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê¹â²»¥Ü¥¤¥¹¡¢³¤¥Ñ¥ó»Ñ¤Ë¤Ò¤è¤³¤òÌÏ¤·¤¿Èï¤êÊª¤È¤¤¤¦²ø¤·¤µËþÅÀ¤Î»Ñ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤ËÂç¿Íµ¤¡¢Ç¯¼ý1²¯±ß¤ò¸Ø¤ëçõ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¤Ã¤Æ¤Î²Ô¤®Æ¬¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸¶ºî¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡È¤Ô¤¨¥è¥ó¡É¤Ø¤ÎÂçÈ´¤Æ¤¤Ë´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ëÌîÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¡È¤Ô¤¨¥è¥ó¡É¸õÊä¤¬¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¶¤Î½ÐÈÖ¤¬Íè¤¿¤«¤Ã¤Æ¡£¿ô¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤ÊÀèÇÚ¤¿¤Á¤ò½Ð¤·È´¤¤¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÃÃ¤¨¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ±»þ¤ËÂç¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤âÌòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë2¥ö·î´Ö¤Ç10¥¥í¤â¤ÎÂÎ½Å¤ò¸ºÎÌ¤·¡Ö¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¡È¤Ô¤¨¥è¥ó¡É¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¡Ö¡È¤Ô¤¨¥è¥ó¡É¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤´¤¤¿Íµ¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ê¿ÈÂÎ¤¬¡Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¡Ø¤Ê¤ó¤ÇÌîÅÄ¤Ë¤ä¤é¤»¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¨¡¼¤é¤¤¹Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¤Ê¤ó¤ÇÂ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¶»¶Ú¡£¤¢¤Î¤Ç¤Ã¤«¤¤¶»¶Ú¤ÏÉ¬¤ººÆ¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦ÀÚ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´°àú¤Ê¡È¤Ô¤¨¥è¥ó¡¦¥Ü¥Ç¥£¡É³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿¤Ò¤¿¤à¤¤ÊÅØÎÏ¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤èËÜÆü¤«¤é¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥ºÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌîÅÄ¡£¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿Í¤Ë¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤â¤¦¤º¡¼¤Ã¤È¡Ø²¶¡¢¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û½Ð¤ë¤ó¤À¤¼¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Ã¯¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤Æ¤â¡¢¡Ø¤Þ¤¢²¶¡¢¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û½Ð¤ë¤±¤É¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¤º¡¼¤Ã¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë»Å¾å¤²¤¿¿ÈÂÎ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÌÌÇò¤¤¤è¡ª¿ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¡¢²¶¤ò¡ª²¶¤¬°ìÈÖ¡È¤Ô¤¨¥è¥ó¡É¤À¡ª¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡28Æü¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º1ÏÃ¤«¤é6ÏÃ¤Þ¤Ç¤¬¸ø³«¡£12·î5Æü¸á¸å9»þ¤è¤ê¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º7ÏÃ¡¦8ÏÃ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÂ³¤¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û-The Final Act-¡Ù¤ÏÅì±ÇÇÛµë¤Ë¤Æ12·î20Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢£¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤È¤Ï
¡¡2020Ç¯¤è¤ê¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÀÖºä¥¢¥«»á¤È²£Áä¥á¥ó¥´»á¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤¬¸¶ºî¡£Ã±¹ÔËÜ¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1800ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ê2024Ç¯7·î¸½ºß¡Ë¡£¼ç¿Í¸ø¤¬ÅÁÀâÅª¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¢¥¤¤Î»Ò¤É¤â¤È¤·¤ÆÅ¾À¸¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ÊÀßÄê¤È¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÉÁ¼Ì¤â¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Í×ÁÇ¡¢¡È·ÝÇ½³¦¡É¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤ÊÀ¤³¦¤Ëí´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤Ê¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÊC¡ËÀÖºä¥¢¥«¡ß²£Áä¥á¥ó¥´¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Åì±Ç ¡ÊC¡ËÀÖºä¥¢¥«¡ß²£Áä¥á¥ó¥´¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦2024 ±Ç²è¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÀ½ºî°Ñ°÷²ñ