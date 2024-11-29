今日の歴史（１１月２９日）
１９２０年：斎藤実・朝鮮総督の殺害を図り逮捕された独立運動家、姜宇奎（カン・ウギュ）が西大門刑務所で死刑を執行される
１９４０年：抗日朝鮮人部隊、光復軍の総司令部が中国・重慶から西安へ移転
１９５４年：朴正煕（パク・チョンヒ）大統領の３選を認める内容を盛りこんだ第２次改憲（四捨五入改憲）が国会で可決
１９６８年：ソウルで約７０年間運行されていた路面電車が全面廃止
１９８７年：バグダッド発ソウル行き大韓航空機が金賢姫（キム・ヒョンヒ）ら北朝鮮工作員によりミャンマー上空で爆発、乗客・乗員１１５人全員が死亡
１９８９年：ソ連と領事関係締結で合意
１９９０年：各種国際大会での北朝鮮との合同チーム結成に向け、第１回南北スポーツ会談を開催
２０００年：「慶州歴史遺跡地区」と「高敞・和順・江華支石墓（コインドル）遺跡」が国連教育科学文化機関（ユネスコ）世界文化遺産に登録
２０１７年：北朝鮮が大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）級「火星１５」を試射し、「国家核武力（戦力）の完成」を宣言
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
１９４０年：抗日朝鮮人部隊、光復軍の総司令部が中国・重慶から西安へ移転
１９５４年：朴正煕（パク・チョンヒ）大統領の３選を認める内容を盛りこんだ第２次改憲（四捨五入改憲）が国会で可決
１９６８年：ソウルで約７０年間運行されていた路面電車が全面廃止
１９８７年：バグダッド発ソウル行き大韓航空機が金賢姫（キム・ヒョンヒ）ら北朝鮮工作員によりミャンマー上空で爆発、乗客・乗員１１５人全員が死亡
１９９０年：各種国際大会での北朝鮮との合同チーム結成に向け、第１回南北スポーツ会談を開催
２０００年：「慶州歴史遺跡地区」と「高敞・和順・江華支石墓（コインドル）遺跡」が国連教育科学文化機関（ユネスコ）世界文化遺産に登録
２０１７年：北朝鮮が大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）級「火星１５」を試射し、「国家核武力（戦力）の完成」を宣言
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止