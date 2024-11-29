【Amazonブラックフライデー】PS5用「DualSense ワイヤレスコントローラー」がお買い得！ 様々なカラーが登場【2024.11】
【Amazonブラックフライデー 2024】
11月29日0時～12月6日23時59分 開催
11月29日0時～12月6日23時59分 開催
【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー（CFI-ZCT1J）【Amazon.co.jp特典】PS5用コントローラー
Amazonにて開催中の「Amazonブラックフライデー 2024」の対象商品に、プレイステーション 5用「DualSense ワイヤレスコントローラー」が追加された。開催期間は12月6日23時59分まで。
セールでは、ホワイトをはじめ、ブラックやコズミック レッド、グレー カモフラージュも登場。「Deep Earth Collection（ディープ アース コレクション）」と呼ばれるメタリック仕上げのシリーズから「スターリング シルバー」や「ヴォルカニック レッド」、「コバルト ブルー」などもラインナップされており、期間中、割引価格で提供される。
なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。
【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー（CFI-ZCT1J）【Amazon.co.jp特典】
【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー グレー カモフラージュ【Amazon.co.jp 特典】
【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー ヴォルカニック レッド（CFI-ZCT1J07）【Amazon.co.jp特典】
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