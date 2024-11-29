【Amazonブラックフライデー】PS VR2がお買い得！ 「Horizon Call of the Mountain」同梱版も対象に【2024.11】
【Amazonブラックフライデー 2024】
11月29日0時～12月6日23時59分 開催
11月29日0時～12月6日23時59分 開催
「PlayStation VR2 "Horizon Call of the Mountain" 同梱版（CFIJ-17001）【Amazon.co.jp限定】オリジナルトートバッグ付
Amazonにて開催中の「Amazonブラックフライデー 2024」の対象商品に、「PlayStation VR2（PS VR2）」が追加された。開催期間は12月6日23時59分まで。
「PS VR2」は、プレイステーション 5向けの次世代VRシステム。セールでは、「PS VR2」単体のほか、アクションゲーム「Horizon Call of the Mountain」が付属する同梱版も、限定特典付きでラインナップされており、期間中、割引価格で提供される。なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。
PlayStation VR2がお買い得！
PlayStation VR2（CFIJ-17000）【Amazon.co.jp限定】オリジナルトートバッグ 付
(C)Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.