【Amazonブラックフライデー 2024】11月29日0時~12月6日23時59分 開催

「PlayStation VR2 "Horizon Call of the Mountain" 同梱版(CFIJ-17001)【Amazon.co.jp限定】オリジナルトートバッグ付

Amazonにて開催中の「Amazonブラックフライデー 2024」の対象商品に、「PlayStation VR2(PS VR2)」が追加された。開催期間は12月6日23時59分まで。

「PS VR2」は、プレイステーション 5向けの次世代VRシステム。セールでは、「PS VR2」単体のほか、アクションゲーム「Horizon Call of the Mountain」が付属する同梱版も、限定特典付きでラインナップされており、期間中、割引価格で提供される。なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

PlayStation VR2がお買い得!

PlayStation VR2(CFIJ-17000)【Amazon.co.jp限定】オリジナルトートバッグ 付

