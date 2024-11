アンジュルム

ハロー!プロジェクトのアイドルグループ・アンジュルムが28日、東京・日本武道館で『ANGERME 10th ANNIVERSARY TOUR 2024 AUTUMN 「ROOTS」川村文乃 FINAL☆KIRAKIRA☆』を開催。この日はグループ名をアンジュルムに改名した10周年記念となるツアーの千秋楽であり、メンバーの川村文乃にとっては卒業公演となった。

【写真】『ANGERME 10th ANNIVERSARY TOUR 2024 AUTUMN「ROOTS」川村文乃 FINAL☆KIRAKIRA☆』の模様

今回のライブをもってグループ及びハロー!プロジェクトを卒業する川村は、2016年にハロプロ研修生に加入し、 2017年6月にアンジュルムのメンバーに。 2019年6月からは2代目サブリーダーを務め、グループを支えてきた。2021年には地元・高知県観光特使、高知市PR大使に就任、また全国鮪解体師協会の「1級マグロ解体師」の試験に女性として初めて合格し、 グループ外の活動でも話題を集めていた。 卒業後は芸能活動を終えることを今年7月に発表している。

開演前から川村のメンバーカラーであるライトパープルで染まった日本武道館。暗転し、メンバーたちがステージに登場すると、待ちに待ったステージの開幕に大きな歓声が上がる。

白とゴールドのきらびやかな衣装は、初期アンジュルムの雰囲気を感じさせるトップスと前身グループ・スマイレージをイメージしたミニスカートという、川村のリクエストを盛り込んだ一着。1曲目は「愛のため今日まで進化してきた人間 愛のためすべて退化してきた人間」でクールなアンジュルムを見せつけ、「アイノケダモノ」「次々続々」「愛されルートA or B?」 「愛を持って強く生きるんだ」とファンの掛け声とともに会場の温度はどんどん上がっていく。

リーダー上國料萌衣のファンへの挨拶から MC がスタートすると、まずはアンジュルムが10 周年を迎えることに触れ、 「アンジュルムやメンバー、そしてみなさんにとっても“ルーツ”を感じられるコンサート」だと語る。川村は「アンジュルムのみんなとキラキラ輝きたいし、ここにいるみなさんと忘れられない時間を過ごせたら」と意気込み、上國料も「一秒一秒を噛み締めて、楽しんでいただけたら」と力強く語りかけると、 「今のメンバーでまた新しい一面を見せられる曲」という曲振りから新曲「初恋、花冷え」を披露。そのまま「Uraha=Lover」「愛・魔性」と大人なムードから、「カクゴして!」とスマイレージ時代の楽曲「○○がんばらなくてもええねんで!!」ではメンバーたちの笑顔が弾ける、 ハッピーなパフォーマンスを届ける。

メンバーたちがファンを10周年記念パーティへ招待するようなVTRが終わり、それぞれのデビュー曲をオマージュした衣装を身に着けたメンバーたちが登場。華やかなサウンドの「明晩、ギャラクシー劇場で」でステージを盛り上げると、メドレーがスタート。川村は全曲に参加し、上國料・橋迫鈴・為永幸音と「有頂天 LOVE」、川名凜・松本わかな・平山遊季・後藤花とは「泳げない Mermaid」 、伊勢鈴蘭・橋迫・下井谷幸穂と「シューティングスター」 、川名・為永・松本と「SHAKA SHAKA #2 LOVE カラフルライフ編」、上國料・伊勢・平山・下井谷・後藤との「エイティーン エモーション」と、スマイレージ時代の楽曲や土佐弁を織り交ぜたスペシャルな内容に、イントロが流れるたびにファンからは歓声が。全員が円になり、お互いに向き合うと流れ出したのは「交差点」 。卒業する川村と目を合わせ、声を震わせながら歌で思いを届けようとするメンバーたちの姿からは改めてグループの絆を感じられ、 「君だけじゃないさ...friends」では思い出を噛みしめながら力強い歌声を届ける。 川村の卒業を実感し、少し湿っぽい雰囲気になりそうなファンに向けて橋迫が「しんみりしてたらもったいないですよ!」と煽ると、「悠々閑々 gonna be alright!!」「大器晩成」 「上手く言えない」「いとし いとしと Say My Heart」で会場のテンションはさらに高まり、「愛すべきべき Human Life」「臥薪嘗胆」とアンジュルムらしく愛たっぷりの雰囲気で本編を締めくくった。

熱い“文乃コール”を受け、ライトパープルのドレスをまとった川村が登場。ドレスはデザイナー・タナカダイスケ氏が手掛けたもので、ライブのタイトルにもなっている“キラキラ”や魚のモチーフなど、川村が愛するものを詰め込んだ一着だ。また背中の大きなリボンには「今までの思い出をギュッと結んで、背中を押して欲しい」 という気持ちが込められているという。そんな特別なドレスに身を包み、 ファンひとりひとりと目を合わせるように会場を見渡すと 「夢がいっぱい詰まったアイドル生活も終わろうとしています」と卒業前、最後のメッセージを伝え始める。

アンジュルムでの活動は「たくさんの愛を教えてくれた」と語り、逃げ出したくなったときも「ファンのみなさんが大きな愛で包みこんでくれた」と感謝を伝える。 そして 「アンジュルムで流した涙はすべて意味のある涙。すべてのことはつながっていて、無駄な経験などない。全力で泳ぎ続けたアイドル人生は唯一無二で、カラフルで、キラキラしちょって、面白くて、頑張ってよかったなと今は思えています」とこれまでのアイドル人生を振り返る。 また 「これから先、みなさんの日常の中でカツオとかマグロとか、キラキラなものを見かけて、川村文乃を思い出す瞬間があったら嬉しい」と笑顔で語りかけ、「幸せすぎる日々をありがとうございました!」と締めくくった。

ファンやメンバーへの思いをしっかりと届けると、流れ出したのは「夢見た15年」。ハロー!プロジェクトに加入する前の活動を含め、アイドルとして過ごした15年は夢で溢れていたこと、そして心からの「ありがとう」をファンに伝えたいという思いからの選曲だ。他のメンバーもライトパープルを取り入れた衣装で登場し、 川村を囲みながら 「友よ」を歌い上げると最後の挨拶へ。

後藤は涙をこらえながら「川村さんの行動で表してくれる愛でたくさん救われてきた」と話し、 下井谷は 「一緒に過ごした時間は計り知れないほどキラキラしていて、楽しい時間でした」と優しく微笑む。平山は「川村さんが大切にしてきたアンジュルムを、私も精一杯の力で大切にして、キラキラ輝かせていけるように」とこれからの意気込みを語り、川村を「アイドルであり、先輩でありお姉ちゃん」 と慕う松本は「これまでアンジュルムにかけてきた大きな愛を、今度は自分自身に届けてあげてほしい」と長いあいだグループを支え続けてきた川村を労る。

為永は「川村さんがアンジュルムにいる意味やこれからの活動に楽しみがあることをたくさん伝えてくださったから、今自信を持って活動できている」とその存在に支えられたと話し、川名は「川村さんと過ごした時間が全部幸せで、温かな思い出です」と振り返る。橋迫は「天使のように優しい心に支えられた」とハロプロ研修生時代からともに過ごしてきた時間に思いを馳せ、伊勢は「頑張ったその先にキラキラがあるんだ」と川村の姿に刺激を受け、またお手本にしてきたと語る。上國料は長い間ともに活動し続けてきた仲間へ「大大大好き!愛してる!」と伝えつつ、「これからも隣で歌ってくれたかわむーを思い出しながら前に進んでいけたら」と涙ぐみながらも前を向く。

メンバーからの思いをしっかりと受け取った川村は「みんなからもらった言葉に背中を押してもらって、これからも生きていこうと思います」と改めて思いを語り、 「私たちの思いをみなさんにプレゼントしたいと思います!」という曲振りから「スキちゃん」へ。メンバーひとりずつの名前をコールする場面では、 ファンが川村への熱い思いを届けようと「文乃がスキちゃん!」と力がこもり、会場は一体に。「46億年LOVE」では新たなスタートを切る川村の背中を押すように、キラキラとした輝きを力強く放ちながらこの10人での最後のステージを届けた。

アンジュルムは、川村にとってラストシングルとなる「初恋、花冷え/悠々閑々 gonna be alright!!」を先日11月13日に発売。12月29日には「COUNTDOWN JAPAN 24/25」に出演し、COSMO STAGEでトリを務めることが決まっている。新体制でもさらに熱く、パワーアップしたパフォーマンスを届けてくれるだろう。■セットリストANGERME 10th ANNIVERSARY TOUR 2024 AUTUMN 「ROOTS」川村文乃 FINAL ☆KIRAKIRA☆2024年11月28日(木)日本武道館M1 愛のため今日まで進化してきた人間 愛のためすべて退化してきた人間M2 アイノケダモノM3 次々続々M4 愛されルート A or B?M5 愛されあればなんにもいらないM6 初恋、花冷えM7 Uraha=LoverM8 愛・魔性M9 カクゴして!M10 ○○がんばらなくてもええねんで!!M11 明晩、ギャラクシー劇場でM12(メドレー)有頂天 LOVE / 上國料・川村・橋迫・為永泳げない Mermaid / 川村・川名・松本・平山・後藤シューティングスター / 川村・伊勢・橋迫・下井谷SHAKA SHAKA #2 LOVE カラフルライフ編 / 川村・川名・為永・松本エイティーン エモーション / 上國料・川村・伊勢・平山・下井谷・後藤M13 交差点M14 君だけじゃないさ...friendsM15 悠々閑々 gonna be alright!!M16 大器晩成M17 上手く言えないM18 いとし いとしとSay My HeartM19 愛すべきべき Human LifeM20 臥薪嘗胆EN1 夢見た15年(フィフティーン)EN2 友よEN3 スキちゃんEN4 46億年LOVEメドレー含む全28曲