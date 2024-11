USJ「ユニ春」学割価格の限定1デイ・スタジオ・パス＆年間パスが発売

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)が、学生限定キャンペーン「ユニ春(バル)」を開催。2024年12月2日(月)から2025年4月6日(日)までの期間、特別価格の「学割パス」を販売する。

USJ「ユニ春」学割価格の限定1デイ・スタジオ・パス

対象となるのは、学生証または生徒手帳を持つ学生(大学生・大学院生・短大生・各種専門学校生・高校生・中学生)。通常よりお得な特別価格の「【ユニ春限定】1デイ学割パス」で、丸一日パークを楽しめる。

年間パスへのアップグレード可能

また、この「【ユニ春限定】1デイ学割パス」で入場した後、パーク内の年間パス・センターにて差額を支払うことで、「【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード(除外日約90日)」へのアップグレードも可能だ。

豪華アーティストが出演する「ユニ春!ライブ 2025」も

さらに、対象期間中には人気の豪華アーティストが出演するライブコンサート「ユニ春!ライブ 2025」の開催も予定されている。

2024年12月11日(水)に新エリア「ドンキーコング・カントリー」が誕生する「スーパー・ニンテンドー・ワールド」や、日本発のアニメやゲームにフィーチャーした「ユニバーサル・クールジャパン 2025」など、2025年春も注目のコンテンツが盛り沢山。USJでしか味わえない体験を通して、特別な思い出作りをお得に楽しんでみては。

詳細

USJ 学生限定キャンペーン「ユニ春(バル)」

■「【ユニ春限定】1デイ学割パス」

販売期間:2024年12月2日(月)〜2025年4月6日(日)

入場期間:2025年2月1日(土)〜4月6日(日)

対象者:中学生以上の学生で「学生証(原本)」または「生徒手帳(原本)」の所持者

※大学生(大学院生)、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生が対象。

価格:7,600〜9,900円

※割引前価格:8,600〜10,900円

販売場所:WEBチケットストア、オフィシャルホテル各社(宿泊者限定)、株式会社JTB(12月17日(火)販売開始)

対象施設:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(大阪府大阪市此花区桜島2-1-33)

※本チケットはパークでは販売されない。

※「【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」以外へアップグレードする際、学割の適用不可。



■「【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」

販売期間:2024年12月2日(月)〜2025年4月6日(日)

購入方法:

[STEP1]「【ユニ春限定】1デイ学割パス」を購入

[STEP2] 上記のチケットで入場後、年間パス・センターで「【ユニ春限定】学割ユニバーサル・プライム年間パス・スタンダード」との差額を支払い、アップグレード

販売場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 年間パス・センター

※本チケットの直接購入は不可。「【ユニ春限定】1デイ学割パス」を購入しパークへ入場後、年間パス・センターでのアップグレードが必要。

有効期間:年間パス・センターでアップグレードしてから1年間

※約90日の除外日あり。

対象者:中学生以上の学生で「学生証(原本)」または「生徒手帳(原本)」の所持者

※大学生(大学院生)、短大生、各種専門学校生、高校生、中学生が対象。

価格:19,000円

※割引前価格は21,000円。

※本チケットはパークでは販売されない。

※アップグレードは入場当日のみ可能。

※「【ユニ春限定】1デイ学割パス」以外の他のチケットからのアップグレードは不可。



HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.

(C) Nintendo

TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.

外部サイト