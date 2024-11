ハロー!プロジェクトのアイドルグループ・アンジュルムが28日、東京・日本武道館にて『ANGERME 10th ANNIVERSARY TOUR 2024 AUTUMN「ROOTS」 川村文乃 FINAL ☆KIRAKIRA☆』を開催。サブリーダーを務める川村文乃(25)は同公演にてグループ及びハロー!プロジェクトを卒業し、アイドル人生に幕を下ろした。アンジュルムの改名10周年を記念したアニバーサリーツアーの千秋楽でもある本公演。改名した2015年以降にリリースされた楽曲をそれぞれの年から1曲以上を披露し、グループの歴史、それぞれの歴史を感じられるようなセットリストとなった。

そして今回の日本武道館公演では、川村が最後に披露したいという曲を中心にセットリストを構成。「KIRAKIRA」にちなみ、歌詞に「キラキラ」というワードの入った「SHAKA SHAKA #2 LOVE カラフルライフ編」、「いとし いとしと Say My Heart」も披露された。本編が終了すると、会場全体から「文乃」コールが響き渡る。アンコールの声に応じて川村がひとり、メンバーカラーであるライトパープルのドレス姿でステージに登場。「夢が詰まったアイドル生活ももうすぐ終わろうとしています」と話し始めた川村。「幼いころ、アイドルになりたいと夢を見た私は、15年後、こんなにもたくさんの人に応援してもらえて、愛してもらえて、世界はこんなにもキラキラ輝いていて、愛のあるものだと感じることができています」と語る。2017年6月にアンジュルムに加入した川村。グループ卒業とともに芸能界を引退することも発表しているが「アンジュルムで流した涙は全て意味のある涙で。全力で泳ぎ続けたアイドル人生は唯一無二で、カラフルでキラキラしちゃって、面白くて、頑張ってよかったと今は思っています」と振り返る。そして最後にファンへ向けて「世界中にたくさんのアイドルがいる中で、川村文乃を見つけてくれて、応援してくれて、愛してくれて、本当にありがとうございました。皆さんがこれからの日常で、カツオとかマグロとかキラキラしたものを見かけたら、私のことを思い出す瞬間があったらうれしいなと思っています。ライトパープルのペンライトで照らしてくれて、輝かせてくれて、私をキラキラしちゅうアイドルにしてくれて、本当にありがとうございました。これからも川村文乃という存在が、皆さんの心の中にあり続ける一等星であったらうれしいなと思っています。幸せすぎる日々をありがとうございました!」と涙声で感謝を伝えた。MC後に川村がソロで歌ったのは「夢見た 15年」。旧グループ名だった『スマイレージ』結成当初からのメンバーである和田彩花の卒業シングルで、今回は“キラキラ”したリアレンジを加えて披露。その後、ほかのメンバーも登場して「友よ」を歌唱した。最後のMCでは、リーダーの上國料萌衣をはじめ、メンバー一人ひとりから川村への感謝と愛のこもったメッセージが送られた。メンバーからの想いを受け取った川村は「こうしてアンジュルムのみんなとたくさん夢を見られて幸せでした。みんなからもらった言葉で背中を押してもらって、これからも川村文乃は頑張って生きていこうと思います」と力強く宣言。そんな大好きなメンバーとともに「スキちゃん」「46億年LOVE」を最後に披露し、コンサートを終えた。しかし会場から「文乃」コールが鳴りやまず、川村がひとり戻ってくる。会場全体に大きく手を振りファンへ最後のあいさつをすると、ステージ中央で川村を中心に大きな煙が立ち上がる。煙とともにステージからいなくなる幻想的な演出でコンサートは幕を閉じた。■『ANGERME 10th ANNIVERSARY TOUR 2024 AUTUMN「ROOTS」 川村文乃 FINAL ☆KIRAKIRA☆』セットリストM01.愛のため今日まで進化してきた人間 愛のためすべて退化してきた人間(2016)M02.アイノケダモノ(2023)M03.次々続々(2016)M04. 愛されルート A or B?(2022)M05.愛さえあればなんにもいらない(2017)M06.初恋、花冷え(2024)M07.Uraha=Lover(2018)M08.愛・魔性(2022)M09.カクゴして!(2015)M10.○○がんばらなくてもええねんで!!(2010)M11.明晩、ギャラクシー劇場で(2019)M12.メドレー有頂天LOVE(2011)泳げないMermaid(2021)シューティング スター(2010)SHAKA SHAKA #2 LOVE カラフルライフ編(2021)エイティーン エモーション(2014)M13.交差点(2015)M14.君だけじゃないさ…friends(2017)M15.悠々閑々 gonna be alright!!(2024)M16.大器晩成(2015)M17.上手く言えない(2016)M18.いとし いとしと Say My Heart(2019)M19.愛すべきべき Human Life(2022)M20.臥薪嘗胆(2015)【アンコール】EN1.夢見た 15年(2019)EN2.友よ(2015)EN4.スキちゃん(2009)EN5.46億年LOVE(2018)