【モデルプレス=2024/11/28】グローバルグループ・NCT(エヌシーティー)の派生ユニットであるボーイズグループ・NCT WISH(エヌシーティーウィッシュ)がメジャーデビュー後初の単独ツアー「2024 NCT WISH ASIA TOUR LOG in JAPAN」を開催中。ここでは28日に神奈川・パシフィコ横浜で行われた公演をレポートする。<※演出・セットリストに関するネタバレあり>

SM ENTERTAINMENT初のプレデビューリアリティ番組「NCT Universe:LASTART」から誕生し、シオン(SION)、リク(RIKU)、ユウシ(YUSHI)、ジェヒ(JAEHEE)、リョウ(RYO)、サクヤ(SAKUYA)の6人で構成されるNCT WISH。2024年2月21日にSMアーティスト史上初の日韓同時デビューを果たした。本ツアーは11月3日に石川・本多の森 北電ホールにて開幕し、京都・神奈川・兵庫・福岡・愛知と計6都市12公演を回る。12月13日の愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール公演にてファイナルとなる(※活動休止中のリクは本ツアーには不参加)。ゲームの世界をコンセプトに、まずはメジャーデビュー曲「WISH (Japanese Ver.)」でスタート。「Steady」を爽やかに披露し、リーダーのシオンが「シズニ(NCTzen/NCTのファンネーム)会いたかったで〜す!」と笑顔を見せた。「Sail Away (Japanese Ver.)」後にメンバーがゲームの中の世界で胸キュンセリフを放つVCRを終えると、学校のチャイムの音が鳴り響き、制服衣装に着替えて再登場。「3 Minutes」では机や椅子を使った教室風セットで青春感を溢れさせ、続く「We Go!」で一層NCT WISHの世界観に引き込んだ。改めて1人1人自己紹介を行い、会場の1階・2階・3階ごとに声量をチェックしたメンバーたち。続いて、BoAの「No.1(JPN ver.)」、NCT Uの「Make A Wish」と事務所の先輩たちの楽曲を連続で歌唱した。「Hands Up」「Dunk Shot」をエネルギッシュに見せると、「Dunk Shot」ではその曲名にちなみバスケットゴールに一発でシュートを決められるか挑戦。しかしこの日は全員失敗してしまい、罰ゲームとして楽曲後半はキュートなカチューシャをつけてパフォーマンスした。ブラックを基調としたストリート風衣装でイメージを一変させたメンバーたちは、続いて12月25日にリリースするJapan 1st Album 「WISHFUL」の収録曲「CHOO CHOO」「NASA」へ。キレ抜群のダンス&クールな表情にレーザー演出が加わり、会場中を魅了した。「FAR AWAY」ではシズニと目を合わせながらファンサービス。一方「Touchdown」ではクールな雰囲気で圧倒し、「Songbird (Japanese Ver.)」で本編の幕を閉じた。アンコールでは「Tears Are Falling (Japanese Ver.)」を歌い、それぞれシズニへの愛や感謝を語った5人。ユウシは思わず泣きそうになる場面もあり、そんなユウシをハグしたシオンは「シズニの幸せのために、6人で頑張ります。これからも」と宣言した(メンバーのコメント全文は記事下部に記載)。そして冬らしさ全開の新アルバムリード曲「Wishful Winter」はスタンドマイクで披露。客席との記念撮影を行い、ラストは「Our Adventures」で客席へ降りてファンと交流し締めくくった。今日楽しかったですか?日テレプラスで見てくださっている(ツアーは同チャンネルで独占生中継)シズニも楽しかったですか?本当にいつも…今日はもっと緊張したんですけれども、いつもここで待機しながら緊張していたけど、このペンライト見たら急に気にならなくなって。本当にありがとうございます。そしていつも僕たちに勇気とやる気?…あ、できる力!をもらって、本当にありがたいです。(最後に「Our Adventures」の一節をアカペラ歌唱)僕たち途中、お着替え行くじゃないですか。着替えをするんですけど、お水飲むんですね。そのときに飲むお水が本当に美味しい。(会場から笑いが起こる)レベチです。(ジェヒ「世界で1番美味しいです」)待機してると、(シズニの)声もすごい聞こえてくるんですよ。「来てよかった」とか、そういうのを聞くともっと美味しくなります(笑)。本当に皆さんの声がエネルギーになってる感じがして本当に嬉しいですし、楽しいです。ありがとうございま〜す!こんなにたくさんのシズニの皆さんの前で舞台することができて、本当に嬉しいし楽しかったです。1階も2階も3階もよく見えましたか?皆さん今日楽しかったですか?ありがとうございま〜す!そして、僕はシズニの皆さんが自分の自信感?だと思うんですけど…。なんて言うんだろう?(ほかメンバーがフォローしつつ)自分の自信感が、僕はシズニです。それで本当に本当にどんなときでも舞台する前に、シズニを見たら自信感も上がるし、これ楽しいな〜と思って、本当に本当に感謝しています。最後に、僕もシズニの自信感になるアーティストになれるよう、なるために頑張ります。今日楽しかったですか?僕も本当に楽しかったです。なんか…ちょっと泣きそうになりました…(笑)。「Tears Are Falling」で…。本当になんか皆さんの顔を見てると涙が出そうになっちゃいます。(涙をこらえるユウシをシオンがハグ)本当に今の気持ちを伝えるの難しいんですけど、言葉では。でもこうやって…(シズニの声を聞きながら顔を隠して涙をこらえる)本当にこうやって来てくださって、僕たちの公演をこんなにたくさんの方々が…(言葉に詰まる)ありがとうございます。(ユウシに)はい、終わった?(会場から笑いが起こる)今日皆さん楽しかったですか?僕たちもうちょっとでデビューしてから1年が経つんですけど、なんかすごいなーと思って(笑)。1年の終わりらへんをツアーで終われるというのがすごい嬉しくて。ツアーで会う機会も増えるし、絆が強くなる、そういう感じがします。ツアーをする度に。もちろん楽しんでもらいたいしそのために頑張るんですけど、絆を強くするためにもっといっぱい活動したいなと思っています。なんか(自分たちが)信じて、(シズニから)信じてもらえる存在。信じ合える存在になれることを願って、ずっと頑張ります。…あとテレビの人も…ち〜っす!(カメラ目線で人差し指と中指を上げたポーズで挨拶し、会場を笑わせる)ありがとう!!(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】