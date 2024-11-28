ＮＹ市場 この後のイベント
22:00
ドイツ消費者物価指数（速報）（11月）
予想 -0.1% 前回 0.4%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.0%（前年比)
予想 -0.4% 前回 0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.6% 前回 2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
22:30
カナダ経常収支（2024年 第3四半期）
予想 -87.0億カナダドル 前回 -84.8億カナダドル
ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演
22:50
クノット・オランダ中銀総裁、講演
29日
2:00
レーンECBチーフエコノミスト、イベント講演
感謝祭祝日のため米株式・債券市場は休場
※予定は変更されることがあります。
ドイツ消費者物価指数（速報）（11月）
予想 -0.1% 前回 0.4%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.0%（前年比)
予想 -0.4% 前回 0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.6% 前回 2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
22:30
カナダ経常収支（2024年 第3四半期）
予想 -87.0億カナダドル 前回 -84.8億カナダドル
ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演
22:50
クノット・オランダ中銀総裁、講演
29日
2:00
レーンECBチーフエコノミスト、イベント講演
感謝祭祝日のため米株式・債券市場は休場
※予定は変更されることがあります。