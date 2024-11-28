22:00　
ドイツ消費者物価指数（速報）（11月）
予想　-0.1%　前回　0.4%（前月比)　
予想　2.3%　前回　2.0%（前年比)
予想　-0.4%　前回　0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　2.6%　前回　2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

22:30
カナダ経常収支（2024年 第3四半期）
予想　-87.0億カナダドル　前回　-84.8億カナダドル
　
ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演

22:50　
クノット・オランダ中銀総裁、講演

29日
2:00　
レーンECBチーフエコノミスト、イベント講演


感謝祭祝日のため米株式・債券市場は休場

※予定は変更されることがあります。