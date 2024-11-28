ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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22:00

ドイツ消費者物価指数（速報）（11月）

予想 -0.1% 前回 0.4%（前月比)

予想 2.3% 前回 2.0%（前年比)

予想 -0.4% 前回 0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 2.6% 前回 2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



22:30

カナダ経常収支（2024年 第3四半期）

予想 -87.0億カナダドル 前回 -84.8億カナダドル



ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演



22:50

クノット・オランダ中銀総裁、講演



29日

2:00

レーンECBチーフエコノミスト、イベント講演





感謝祭祝日のため米株式・債券市場は休場



※予定は変更されることがあります。

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