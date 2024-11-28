ÅÏî´½í¤µ¤óÈþ¥Ç¥³¥ë¥ÆÁ´³«¡ÖÌ¥ÎÏ¥Þ¥·¥Þ¥·¡×¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×ÍèÇ¯£±·î¤Ë¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¹ðÃÎ
ºòÇ¯7·î¤«¤éÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Ç¡¢8·îËö¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤¬28Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥³¥ë¥ÆÁ´³«¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯1·î29Æü¤Ë¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥¨¥Ã¥»¡¼¤Ï¡¢»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤äÉÂ¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¼þ°Ï¤ÎÊý¡¢Æ±À¤Âå¤Î¾Íè¤ËÇº¤à½÷À¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ËÆÏ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎËÜ¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÊÔ½ñ¤²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£27ºÐ¤Îº£¤òÁ´¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¤¿¤À¤¤¤ÞÀä»¿¼¹É®Ãæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°áÁõ¤ä¥á¥¤¥¯¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë»ä¤Î¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ÅÏî´¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö½í¤Ã¤Á¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡£¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö½í¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¾Ð´éÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸µµ¤»Ñ¤¬¸«¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤¤¤½¤¦¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö½í¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¥Þ¥·¥Þ¥·¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
·ÄÂçÂ´¤ÎÅÏî´¤µ¤ó¤Ï20Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ä¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯7·î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÎÅÍÜ¡£ÉÂÌ¾¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢10·î1Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖPTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¡×¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£