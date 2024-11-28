キャンペーン：ポータブル電源が最大4万40円OFFの「DJI ブラックフライデーセール」…ドローンやアクションカメラも対象に
株式会社セキドは、DJI製品を対象とした「DJI ブラックフライデーセール」を直販サイトで開催している。期間は最長2025年1月6日（金）まで。
ドローン、アクションカメラ、スマートフォンジンバル、ポータブル電源の6製品を対象としたセール。最大割引額はポータブル電源「DJI Power 1000」の4万40円OFF。
対象期間は製品により異なる。最短はドローン「DJI Mini 2 SE」の12月3日（火）までで、最長はアクションカメラ「Osmo Action 4」と、スマートフォンジンバル「Osmo Mobile SE」「Osmo Mobile 6」の2025年1月6日（月）まで。
対象製品
ドローン「DJI Mini 2 SE」
※12月3日（火）までDJI Mini 2 SE＋microSDカード[128GB]【賠償責任保険付】
45,650円→35,310円（10,340円OFF） DJI Mini 2 SE Fly Moreコンボ＋microSDカード[128GB]【賠償責任保険付】
67,650円→52,910円（14,740円OFF） DJI Mini 2 SE【賠償責任保険付】
44,000円→35,200円（8,800円OFF） DJI Mini 2 SE Fly Moreコンボ【賠償責任保険付】
66,000円→52,800円（13,200円OFF）
ポータブル電源「DJI Power 1000」
※12月6日（金）までDJI Power 1000
114,400円→74,360円（40,040円OFF） Zignes 120W ソーラーパネル
48,840円→18,205円（30,635円OFF） DJI Power 自動車電源コンセント - SDC 電源ケーブル（12V/24V)
6,600円→2,035円（6,765円OFF）
ドローン「DJI Mini 3」
※12月23日（月）までDJI Mini 3（DJI RC-N1付属）＋microSDカード[128GB]【賠償責任保険付】
53,900円→45,650円（8,250円OFF） DJI Mini 3（DJI RC付属）＋microSDカード[128GB]【賠償責任保険付】
67,900円→57,860円（10,120円OFF） DJI Mini 3（DJI RC-N1付属）【賠償責任保険付】
51,920円→45,430円（6,490円OFF） DJI Mini 3（DJI RC付属）【賠償責任保険付】
66,000円→57,750円（8,250円OFF） DJI Mini 3 Fly Moreコンボ（DJI RC付属）【賠償責任保険付】
83,600円→72,930円（10,670円OFF）
アクションカメラ「Osmo Action 4」
※2025年1月6日（月）までセキド限定 DJI Osmo Action 4 キャリングセット
65,780円→51,700円（14,080円OFF） DJI Osmo Action 4 スタンダードコンボ＋microSDカード[128GB]
45,980円→36,630円（9,350円OFF） DJI Osmo Action 4 アドベンチャーコンボ＋microSDカード[128GB]
62,480円→49,720円（12,760円） DJI Osmo Action 4 スタンダードコンボ
44,000円→33,880円（10,120円OFF） DJI Osmo Action 4 アドベンチャーコンボ
60,500円→49,610円（10,890円OFF）
スマートフォンジンバル「Osmo Mobile SE」
※2025年1月6日（月）までDJI Osmo Mobile SE
12,430円→9,680円（2,750円OFF）
スマートフォンジンバル「Osmo Mobile 6」
※2025年1月6日（月）までDJI Osmo Mobile 6（プラチナ グレー）
18,040円→11,110円（6,930円OFF） DJI Osmo Mobile 6（スレート グレー）
18,040円→11,110円（6,930円OFF）