俳優の伊藤英明が28日、自身のインスタグラムを更新。10代の頃の自身の写真を公開すると、ファンから反響が寄せられた。投稿で「おかあにそっくり」「Throwing it back again to my teen years.」と10代の頃の写真を披露した伊藤。1975年生まれで、現在49歳の伊藤だが、10代の頃の彼は、まさに“爽やか”を絵に描いたようなイケメンぶりである。ファンからも「こりゃハニカミ王子だわ!!」「かわいい」「爽やかイケメン!!」「このころから、完成されてる」などの声が寄せられた。引用:「伊藤英明」インスタグラム(@thehideakiito)