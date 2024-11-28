＜個人投資家の予想＞ 11月28日 20時 ＜個人投資家の予想＞ 11月28日 20時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(9244) デジタリフト 東証グロース

(7111) ＩＮＥＳＴ 東証スタンダード

(4597) ソレイジア 東証グロース

(3242) アーバネット 東証スタンダード

(1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(5759) 日本電解 東証グロース

(5802) 住友電 東証プライム

(4583) カイオム 東証グロース

(3825) リミックス 東証スタンダード

(6088) シグマクシス 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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