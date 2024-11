RazerのPCや周辺機器をお得に購入できる「Razer Black Friday ’24」が、11月28日から12月11日の期間で、全国の家電量販店・PCショップ・オンラインショップ等で展開される。

今回はeスポーツ向けワイヤレスマウス「Razer DeathAdder V3 Pro」が過去最安値で登場。軽量エルゴノミクス設計とFocus Pro 30Kセンサーにより、正確で素早いエイムが可能で、「Razer HyperPolling Wireless Dongle」を併用することで8000Hzの超高速ポーリングレートを実現する。

高いマイク性能と軽量設計が特徴のワイヤレスヘッドセット「Razer BlackShark V2 HyperSpeed」や、手首への負担が少ないロープロファイルキーボード「Razer DeathStalker V2 Pro Tenkeyless JP White Edition Linear Optical Switch」、「Razer Gigantus V2」などもラインアップ。

また、モバイルユーザー向けには144Hz AMOLEDディスプレイを備えた「Razer Edge」や、iPad miniにも対応したモバイルコントローラー「Razer Kishi Ultra」もセール対象に。さらにAMD Ryzen(TM) 9 7940HS プロセッサーとNVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 4070 Laptop GPUを搭載するゲーミングノートPC「Razer Blade 14」も過去最安値で登場となる。

▲各製品の価格は上記の通り

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)