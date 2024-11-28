¡Ö¤ª¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Á°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡×ÂçÃ«æÆÊ¿ÆÃÈÖ¡¡¹õÌøÅ°»Ò»á¤â¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Îüþµ©Í¤µüþ¤òÀä»¿
¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î±ü¤æ¤«¤·¤¤»ÑÀª¤â¹¥´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¡¢»Ë¾å½é¤Î¡Ö50¡Ý50¡×¤òÃ£À®¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤Ê¤É¡¢Îò»ËÅª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛMLB¸ø¼°¤â¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡ª ÂçÃ«¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¥·¡¼¥ó
¡¡¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤ò¸¥¿ÈÅª¤Ë»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬º£µ¨¡¢·ëº§¤·¤¿¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤âÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤ÎÂ¸ºß¤ËÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿SP¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î21ºÐÅö»þ¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿µ®½Å¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂçÃ«¤Î²¸»Õ¤Ç¤¢¤ë·ª»³±Ñ¼ù»á¤â½Ð±é¡£ÂçÃ«¤ÎÀ¨¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢·ª»³»á¤â¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡×¤È²þ¤á¤Æ½ËÊ¡¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤â¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤¢¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ªåºÎï¤À¤±¤É¡¢Á°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡×¤È±ü¤æ¤«¤·¤µ¤ò¤Û¤á¤¿¤¿¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂçÃ«¤È2¿Í¤Ç¸ø¤Î¾ì¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤â¡¢°ìÊâ°ú¤¯»ÑÀª¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢µ¤¸¯¤¤¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤â¾Î»¿¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£·ª»³»á¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤ÇÂçÃ«¤ÎÂÇ·â¤ÎÀ¨¤µ¤äÍèµ¨¤ÏºÆ¤ÓÆóÅáÎ®¤ËÎ×¤à¤È¤µ¤ì¤ëÂçÃ«¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆµå³¦¤Ç¤â¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤È¤¤¤ï¤ì¤ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»Ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¤ÎÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ú¤Â³¤¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤ÎÂ¸ºß¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]