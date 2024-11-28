¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¸µÎø¿Í¤¬SNS¾®µÙ»ß¤ÎÍýÍ³¹ðÇò¡Ö¼«Ê¬Ä¶¤¨¤¿É½¸½¤òÌµÍý¤Ë¡×¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Ö¸µÇÐÍ¥¡×¤Ë
ÇÐÍ¥Á°»³¹äµ×¡Ê33¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö³§ÍÍ¡¢¤ª¸µµ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤·¤Ð¤é¤¯SNS¤ÎÅê¹Æ¤¬¤Ç¤¤º¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î´ü´Ö¡£¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âô»³¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÇÐÍ¥¤ò°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¡¢Ìó3Ç¯¡£¼«Ê¬¤Ë¤ÏÌò¼Ô¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤ËÎ±³Ø¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊý¤Ë¤´ÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤ê¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÈÃ©¤êÃå¤¤¤¿ÀèÆü¤ÎÉñÂæÉüµ¢¤¬Ãæ»ß¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ë¤«Ìò¼Ô¤ËÌá¤ëÊýË¡¤òÃµ¤µ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢ÏÎ¤Ë¤â¤¹¤¬¤ëÁÛ¤¤¤Ç¡¢YouTube¡¦TikTok¤ÎÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Åê¹Æ¤ò¾®µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÅ¥½¤¯¤Æ¤â¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡£¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤¿É½¸½¤òÌµÍý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤ÇÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç°ìÃ¶ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢Åê¹Æ¤ò¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦Âæ¾ì¤Ç¤Î¶á±Æ¼Ì¿¿¤ò3Ëç¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎµÙ¤ó¤À´Ö¤Ë¹Í¤¨¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢Ã©¤êÃå¤¤¤¿Åú¤¨¤Ï¡¢ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÌµÍý¤»¤º¡¢¤â¤Ã¤È¼«Á³ÂÎ¤ÇËÍ¼«¿È¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇSNSÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤ª¼Çµï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1¿Í¤ÎÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢È¯¿®¤ò½ÐÍè¤¿¤é¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢³§ÍÍ¤È¤À¤±¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò¶¦Í½ÐÍè¤ë¾ì½ê¤âºî¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÂÔ¤ÁÄº¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Á°»³¤Ï½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿11·î7Æü³«±é¤ÎÉñÂæ¡Ö¤¢¤ëÆü¤ÎÄÌ¤ê±«¤È¶¦¤Ë¡×¤¬°ÂÁ´ÌÌ¤ÎÍýÍ³¤ÇÃæ»ß¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤³¤Î1·ï¤â²áµî¤Î1·ï¤â¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¢¤¤é¤á¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢À¸¤¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤»À¸¤¤ë¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎË¾¤à¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿·Àß¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤äTikTok¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÅð»£ÃË¡×¡ÖÉÔÎÑ¤µ¤ìÃË¡×¡Ö¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¶µ¡×¤Î3ËÜ¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ËÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¡¢¤½¤Î¸åºï½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤¬¡Ö33ºÐ¸µÇÐÍ¥¡×¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Á°»³¤Ï2022Ç¯6·îËö¤Ç·ÝÇ½³¦°úÂà¸å¡¢33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿2·î7Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¡£21Ç¯¤Ë35ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤È¤Î¿¿·õ¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£