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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年11月27日0時から11月28日23時59分まで「Amazonブラックフライデー先行セール」を開催中。

現在、約5,000万画素のHDRの効果に対応したハイエンドモデルの「13T Pro」や最大120Hzの自動調整型高リフレッシュレートにも対応しているコスパモデル「Redmi 14C」など、Xiaomi（シャオミ）のSIMフリースマートフォンがお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年11月28日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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たった19分で1~100%まで充電できるシャオミのハイエンドスマホ「13T Pro」が26％オフとお買い得！

シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン Xiaomi 13T Pro 12GB+256GB プログレードカメラ 120Wハイパーチャージ 144Hz駆動 MediaTek Dimensity 9200+ IP68防水防塵 FeliCa対応 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 アルパインブルー 81,650円 （26％オフ） Amazonで見る PR PR

シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン Xiaomi 13T Pro 12GB+256GB プログレードカメラ 120Wハイパーチャージ 144Hz駆動 MediaTek Dimensity 9200+ IP68防水防塵 FeliCa対応 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 メドウグリーン 81,650円 （26％オフ） Amazonで見る PR PR

シャオミ(Xiaomi) SIMフリースマートフォン Xiaomi 13T Pro 12GB+256GB プログレードカメラ 120Wハイパーチャージ 144Hz駆動 MediaTek Dimensity 9200+ IP68防水防塵 FeliCa対応 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック 86,191円 （22％オフ） Amazonで見る PR PR

Redmiシリーズ初の6.88インチディスプレイを搭載したシャオミのSIMフリー スマートフォン「Redmi 14C」がお得！

シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Redmi 14C 4GB+128GB 6.88インチディスプレイ 5160 mAh 大容量バッテリー 18W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ミッドナイトブラック 14,527円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Redmi 14C 4GB+128GB 6.88インチディスプレイ 5160 mAh 大容量バッテリー 18W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 スターリーブルー 14,527円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Redmi 14C 4GB+128GB 6.88インチディスプレイ 5160 mAh 大容量バッテリー 18W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 セージグリーン 14,527円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

5000mAhの大容量バッテリーを搭載したシャオミの「POCO F6 Pro」が10％オフで購入できるチャンス！

Xiaomi POCO F6 Pro 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2搭載 120Hz 有機ELディスプレイ 120W Xiaomiハイパーチャージ ブラック 62,980円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

Xiaomi POCO F6 Pro 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2搭載 120Hz 有機ELディスプレイ 120W Xiaomiハイパーチャージ ホワイト 62,980円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

Xiaomi POCO F6 Pro 12GB+512GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2搭載 120Hz 有機ELディスプレイ 120W Xiaomiハイパーチャージ ブラック 69,980円 （13％オフ） Amazonで見る PR PR

Xiaomi POCO F6 Pro 12GB+512GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2搭載 120Hz 有機ELディスプレイ 120W Xiaomiハイパーチャージ ホワイト 69,980円 （13％オフ） Amazonで見る PR PR

見やすい約6.8インチ大型ディスプレイが嬉しいシャオミのSIMフリースマートフォン「Redmi 12 5G」が23％オフ！

Xiaomi SIMフリースマートフォン Redmi 12 5G 8GB+256GB 6.8インチ高精細ディスプレイ ガラス背面 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ミッドナイトブラック 26,820円 （23％オフ） Amazonで見る PR PR

Xiaomi SIMフリースマートフォン Redmi 12 5G 8GB+256GB 6.8インチ高精細ディスプレイ ガラス背面 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ポーラーシルバー 26,820円 （23％オフ） Amazonで見る PR PR

Xiaomi SIMフリースマートフォン Redmi 12 5G 8GB+256GB 6.8インチ高精細ディスプレイ ガラス背面 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 スカイブルー 26,820円 （23％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞シャオミのセール対象商品一覧を見る

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazonセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:「Amazonブラックフライデー先行セール」