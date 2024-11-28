Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¢¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤È¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¡¦¾¾¹¾¤Ø¡Ö´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
2025Ç¯ÅÙ¸å´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬¡¢11·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¾¾¹¾»Ô¡¦¾®ÀôÈ¬±Àµìµï¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤ÈÉ×Ìò¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾¹¾»Ô¤Çµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤È¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ú3ÅÀ¡Û
Âè113ºîÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¢¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤È¶¦¤Ë¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤¬¿Ê¤àÌÀ¼£¤ÎÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¿¡¢Ì¾¤âÌµ¤¿Í¡¹¤Î¿´¤ÎÊª¸ì¤Ë¸÷¤ò¤¢¤ÆÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¸ì¤êËÂ¤¤¤ÀÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤À¡£
ÀèÆü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×Ìò¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Æó¿Í¤Ï²ñ¸«Á°¤Ë¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤È¥»¥Ä¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¾¾¹¾¤Î³¹¤ò¤Õ¤¿¤ê¤Ç»¶ºö¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò±é¤¸¤ë¹âÀÐ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾¾¹¾¤ËÍè¤Æ¡¢°ìÈÖºÇ½é¤Ë²ó¤Ã¤¿¤Î¤¬¾¾¹¾Âç¶¶¤Ç¤·¤¿¡£ÀÎ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤äÊ·°Ïµ¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¾®Àô¥»¥Ä¤µ¤ó¤ÈÈ¬±À¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÁê¼ê¤Î¤¤¤ë²È¤ä½É¤¬¸«¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ê¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥Þ¤Ç¤â±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
²øÃÌ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ëÅÚÃÏ¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ä²¹¤«¤µ¡¢¾¾¤ÎÌÚ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤â¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âºòÌëÅþÃå¤·¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¿¿¤Ã°Å¤Ç¡¢Ìë¤ÏÉÝ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤Î¥È¥ß¡¼¤Ï¡Ö´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾¹¾¤Ë¤¤¿¤È¤¡¢³¹ÊÂ¤ß¤ä·Ê¿§¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ï¡¼¥ó¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¤È¤Æ¤âÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¸Å¤¤·úÃÛ¤ä¤¤ì¤¤¤Ê·Ê¿§¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤³¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2Æü¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢´¨¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£±«¤¬¤è¤¯¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÉ÷¤â¶¯¤¤¤·¡¢¾¾¹¾¤é¤·¤¤Å·µ¤¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û2025Ç¯¸å´üÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¢1,767¿Í¤Î±þÊç¼Ô¤«¤é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×Ìò¤¬·èÄê
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾¹¾»Ô¤Çµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤È¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ú3ÅÀ¡Û
Âè113ºîÌÜ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¡¢¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤È¶¦¤Ë¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤¬¿Ê¤àÌÀ¼£¤ÎÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¿¡¢Ì¾¤âÌµ¤¿Í¡¹¤Î¿´¤ÎÊª¸ì¤Ë¸÷¤ò¤¢¤ÆÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¸ì¤êËÂ¤¤¤ÀÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤À¡£
¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò±é¤¸¤ë¹âÀÐ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾¾¹¾¤ËÍè¤Æ¡¢°ìÈÖºÇ½é¤Ë²ó¤Ã¤¿¤Î¤¬¾¾¹¾Âç¶¶¤Ç¤·¤¿¡£ÀÎ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤äÊ·°Ïµ¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¾®Àô¥»¥Ä¤µ¤ó¤ÈÈ¬±À¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÁê¼ê¤Î¤¤¤ë²È¤ä½É¤¬¸«¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ê¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥Þ¤Ç¤â±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
²øÃÌ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ëÅÚÃÏ¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ä²¹¤«¤µ¡¢¾¾¤ÎÌÚ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤â¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âºòÌëÅþÃå¤·¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¿¿¤Ã°Å¤Ç¡¢Ìë¤ÏÉÝ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤Î¥È¥ß¡¼¤Ï¡Ö´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾¾¹¾¤Ë¤¤¿¤È¤¡¢³¹ÊÂ¤ß¤ä·Ê¿§¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ï¡¼¥ó¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¤È¤Æ¤âÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¸Å¤¤·úÃÛ¤ä¤¤ì¤¤¤Ê·Ê¿§¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤³¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2Æü¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢´¨¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£±«¤¬¤è¤¯¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÉ÷¤â¶¯¤¤¤·¡¢¾¾¹¾¤é¤·¤¤Å·µ¤¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û2025Ç¯¸å´üÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¢1,767¿Í¤Î±þÊç¼Ô¤«¤é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×Ìò¤¬·èÄê