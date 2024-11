トランプ次期大統領が自身のSNSで中国などの関税強化を投稿したため、前日まで上昇していた日経平均株価が反落しました。急変する世界情勢を踏まえると、手持ち資金の運用は利益よりもリスクを抑えることのほうが重要かもしれません。今回ご紹介する定期預金は、海外の動向にあまり左右されず、着実にお金を増やしていける商品です。分散投資の1つとしてぜひ参考にしてみてください(金利は2024年11月26日時点)。

ペイオフ(預金保険制度)とは?

1000万円を5年間預け入れるなら?おすすめの銀行は10行!

金利0.70%だと利息はいくら?

ペイオフとは銀行などの金融機関が破綻した場合でも、預金者1人当たり元本1000万円までとその利息などを保護する仕組みのことです。普通預金や定期預金はペイオフの対象となりますが、外貨預金などは対象外となりますので、お手持ちの資金を運用する際には注意が必要です。また、1金融機関ごとに合算した元本が対象となるため、1つの銀行に1000万円以上預けている場合は、他の銀行に移すなど資産の分散をしておくと安心です。この記事では、元本保証のある定期預金の中から、1000万円を5年預けるのにおすすめな商品をご紹介しています。金利の高いものを中心にご紹介しています。.リックス銀行●商品名:eダイレクト定期預金〜インターネット取引専用預金〜大口定期●金利:0.70%●預入期間:5年●預入金額:1000万円以上1円単位※口座開設から預け入れまでインターネットでの取引となる。△△ぞら銀行●商品名:円定期預金 BANK The 定期【BANK口座限定】●金利:0.65%●預入期間:5年●預入金額:1000万円以上1円単位※「円定期預金 BANK The 定期」は50万円から預け入れが可能。預入金額と預入期間に応じた金利となる。※あおぞら銀行には「有人店舗」と店舗や窓口を持たない「BANK」があるが、定期預金への預け入れは有人店舗窓口でもすることができる。イオン銀行●商品名:大口定期●金利:0.56%●預入期間:5年●預入金額:1000万円以上1円単位※大口定期の場合は店舗のみの預け入れとなり、インターネットでの預け入れはできない。その他、調査時点で金利年0.50%をつけていた銀行は7行ありました。・ローソン銀行『スーパー定期300』・auじぶん銀行『円定期預金』・SBI新生銀行『パワーダイレクト円定期預金100』・大和ネクスト銀行『円定期預金』・香川銀行セルフうどん支店『金利トッピング定期預金』・愛媛銀行四国八十八カ所支店『四国八十八カ所支店定期預金』・東京スター銀行『スターワン円定期預金プラス』金利年0.70%の定期預金に1000万円預け入れると、5年後の受取利息は半年複利で試算した場合約35万円(税引前)になります。これが金利年0.20%ですと、約10万円(税引前)。5年で25万円ほど差がでるのです。金利1%以下といってもその差は大きいですよね。なお、定期預金は満期を待たずに解約すると、中途解約利率が適用され、約定利率よりも低くなります。利用する際は、使う予定のないお金だけを預け入れるようにしましょう。(文:All About 編集部)