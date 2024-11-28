■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9244) デジタリフト　 東証グロース
(7111) ＩＮＥＳＴ　　 東証スタンダード
(4597) ソレイジア　　 東証グロース
(3242) アーバネット　 東証スタンダード
(1407) ウエストＨＤ　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5759) 日本電解　　　 東証グロース
(5802) 住友電　　　　 東証プライム
(4583) カイオム　　　 東証グロース
(3825) リミックス　　 東証スタンダード
(6088) シグマクシス　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS