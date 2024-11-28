※12月17日、東証スタンダード市場に上場予定の黒田グループ <287A> [東証Ｓ]、東証グロース市場に上場予定のリスキル <291A> [東証Ｇ]は28日、仮条件を発表した。

●黒田グループ <287A>

　上場市場：東証スタンダード市場
　上場予定日：12月17日

　事業内容：・液晶ディスプレイ用印刷版、自動化設備、
　　　　　　樹脂成形金型、HDD用部品、電力・電設資材、
　　　　　　アルミダイカスト製品の製造・販売および
　　　　　　プリント回路基板の設計・受託開発
　　　　　　・エレクトロニクス業界および自動車業界への
　　　　　　電子部品、電気材料等の販売

　仮条件：640円～700円
　想定発行価格：640円

　上場時発行済み株式数：4656万8020株
　売り出し：1214万8200株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限182万2200株
　ブックビルディング期間：11月29日～12月4日
　公開価格決定日：12月6日
　申込期間：12月9日～12日
　受渡期日：12月17日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、野村證券

●リスキル <291A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：12月17日

　事業内容：人材育成事業

　仮条件：3590円～3730円
　想定発行価格：3590円

　上場時発行済み株式数：208万0900株
　公募：8万0900株
　売り出し：49万3400株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限8万6100株
　ブックビルディング期間：12月2日～6日
　公開価格決定日：12月9日
　申込期間：12月10日～13日
　払込日：12月16日

　主幹事：ＳＢＩ証券

[2024年11月28日]


株探ニュース