本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (28日大引け後 発表分)
※12月17日、東証スタンダード市場に上場予定の黒田グループ <287A> [東証Ｓ]、東証グロース市場に上場予定のリスキル <291A> [東証Ｇ]は28日、仮条件を発表した。
●黒田グループ <287A>
上場市場：東証スタンダード市場
上場予定日：12月17日
事業内容：・液晶ディスプレイ用印刷版、自動化設備、
樹脂成形金型、HDD用部品、電力・電設資材、
アルミダイカスト製品の製造・販売および
プリント回路基板の設計・受託開発
・エレクトロニクス業界および自動車業界への
電子部品、電気材料等の販売
仮条件：640円～700円
想定発行価格：640円
上場時発行済み株式数：4656万8020株
売り出し：1214万8200株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限182万2200株
ブックビルディング期間：11月29日～12月4日
公開価格決定日：12月6日
申込期間：12月9日～12日
受渡期日：12月17日
主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、野村證券
●リスキル <291A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：12月17日
事業内容：人材育成事業
仮条件：3590円～3730円
想定発行価格：3590円
上場時発行済み株式数：208万0900株
公募：8万0900株
売り出し：49万3400株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限8万6100株
ブックビルディング期間：12月2日～6日
公開価格決定日：12月9日
申込期間：12月10日～13日
払込日：12月16日
主幹事：ＳＢＩ証券
[2024年11月28日]
株探ニュース