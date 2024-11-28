

※12月17日、東証スタンダード市場に上場予定の黒田グループ <287A> [東証Ｓ]、東証グロース市場に上場予定のリスキル <291A> [東証Ｇ]は28日、仮条件を発表した。



●黒田グループ <287A>



上場市場：東証スタンダード市場

上場予定日：12月17日



事業内容：・液晶ディスプレイ用印刷版、自動化設備、

樹脂成形金型、HDD用部品、電力・電設資材、

アルミダイカスト製品の製造・販売および

プリント回路基板の設計・受託開発

・エレクトロニクス業界および自動車業界への

電子部品、電気材料等の販売



仮条件：640円～700円

想定発行価格：640円



上場時発行済み株式数：4656万8020株

売り出し：1214万8200株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限182万2200株

ブックビルディング期間：11月29日～12月4日

公開価格決定日：12月6日

申込期間：12月9日～12日

受渡期日：12月17日



主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、野村證券



●リスキル <291A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：12月17日



事業内容：人材育成事業



仮条件：3590円～3730円

想定発行価格：3590円



上場時発行済み株式数：208万0900株

公募：8万0900株

売り出し：49万3400株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限8万6100株

ブックビルディング期間：12月2日～6日

公開価格決定日：12月9日

申込期間：12月10日～13日

払込日：12月16日



主幹事：ＳＢＩ証券



[2024年11月28日]





株探ニュース

