屋比久知奈･小関裕太･鈴木梨央･ソニンら登壇！ディズニー映画『モアナと伝説の海２』ジャパンプレミア

数々の作品で観客を物語へと引き込む珠玉の音楽と圧巻の映像美で、世界中を感動の渦に包み込んだディズニー・アニメーション・スタジオ。

そんなディズニー・アニメーション最新作として、第89回アカデミー賞、第74回ゴールデングローブ賞など数々の映画賞にノミネートされた『モアナと伝説の海』の続編『モアナと伝説の海2』として、2024年12月6日全国公開されます。

公開を目前に控えた2024年11月28日、ジャパンプレミアを開催!

ディズニー映画『モアナと伝説の海2』ジャパンプレミア

開催日:2024年11月28日

2024年11月28日、『モアナと伝説の海2』のジャパンプレミアを開催!

豪華ゲストが当山するフォトコールと舞台挨拶で、映画の公開をお祝いしました☆

舞台挨拶

舞台挨拶には屋比久知奈さん(モアナ役)、

小関裕太さん(モニ役)、

鈴木梨央さん(ロト役)、

ソニンさん(マタンギ役)が登場!

前作に引き続きモアナの日本版声優を務める屋比久知奈さんは

「ついに日本語版が完成しました。今日初めて皆様にやっとこの作品を見ていただけることが本当に嬉しく思います。

私自身がこの作品の大ファンでたくさん勇気をもらったしたくさん元気をもらってきた作品でもあるので今回続編という形でもう新しい冒険を皆様に見ていただけることがとても嬉しいです。

今日ぜひ皆様にたくさん楽しんで帰っていただけたらいいなと思います。」

小関裕太さんが演じるモニは、本作から登場するモアナとマウイが大好きな伝説オタクの青年。

「まず仲間の絆で言うと、第一作もちろん僕も拝見していて大好きな方はこのモアナが頑張っている姿にエネルギーをたくさんもらって前に進めているんじゃないかなというふうに思うんです。

今作はやっぱまず仲間たちもモアナに背中を押されて、モアナ自身も仲間に背中を押され、1人じゃ乗り越えられないハードルを乗り越えていくっていう部分がメッセージだと思うのでそこに注目していただきたいなと思います。」

鈴木梨央さんは天才肌の頼れる船大工の少女・ロト役。

「音楽とか映像とかすごくエネルギーに満ち溢れていてそれこそ、本当に海の水の動き方が本当にリアルで、人間ではない部分もすごく細かく描かれていてすごくびっくりしました。

またやっぱり本当に現実世界を忘れてしまうぐらい、本当に南国の海の世界の没入体験っていうのをお客様皆さんにぜひ体験していただきたいなというふうに感じています。」

ソニンさんは漆黒でコウモリのように舞い、モアナを惑わす存在として現れるキャラクター・マタンギ役。

「ちょっと推しポイントがありすぎてというのがなかなか難しいぐらい魅力的な部分があるんですけど、初めて見たときに、本当に冬休みにリゾート地に行って癒されたヒーリング効果のようなものがあるなって思いました。

子供も楽しめるポイントがたくさんあると思いました。モアナは本当にたくましくてかっこいいもうあの姿とその今回はね、仲間がたくさんいますよね。

冒険している姿を見て子供たちは本当に楽しめると思いますし、大人は実は私が演じるマタンギという役がですね、「迷え」という楽曲で本当に素敵なこの作品のメッセージを残してくれるんですね。

彼女が長い間で培った悟りみたいな、メッセージ性の強さや、悟っているからこその余裕と力強さみたいなものを意識しながら歌いました」

屋比久知奈さんが物語の鍵となる楽曲「ビヨンド 〜越えてゆこう〜」を披露!

本作でモアナが二度と戻れないかもしれない危険が待つ航海へ向かう際に、どんな迷いや葛藤も超えてゆこう、自分を信じ進み続けようと決意するシーンに使用される楽曲。

「今回も素晴らしい楽曲が数多く登場しています。その中でも、「ビヨンド 〜越えてゆこう〜」は重要な楽曲ですね。

前作は海に対するから飛び出して思った明るい楽曲をいただいて、今回は前作から3年の年齢を重ねて19歳になったこそ経験だったりそれまで自分がやってきたことに対する使命感、そこからまた、よりその先の試練に向かっていかなきゃいけないっていうそこに対する恐怖とか葛藤とか大切なものを守りたいんだけど、そこから離れることも怖いっていう繊細な感情を表現しています。

そこは私自身を歌うときにも、その気持ちの流れみたいな様に感じていただけるように訴えたいなと思いました。

ぜひ皆様も感じて曲に思う気持ちにちょっとでも勇気をもらって感じていただけたらなと思います。」

そして物語の冒頭を飾り、自分の心のままに生きられることへの喜びを現した、ディズニー・ミュージカル作品のオープニングに相応しい楽曲「帰ってきた、本当のわたしに」を登壇キャスト全員で初披露しました☆

フォトコール

舞台挨拶の前に行われたフォトコールでは、『モアナと伝説の海2』の公開を待ちわびた豪華ゲストが次々に登場!

エルフ(荒川さん・はるさん)

おおしま兄妹さん

大関れいかさん

岩井勇気さん(ハライチ)

=LOVE(佐々木舞香さん・野口衣織さん・高松瞳さん)

松川星さん

chayさん

レインボー(ジャンボたかおさん・池田直人さん)

超特急 (カイさん・ハルさん)

しなこさん

渡辺美優紀さん

Pecoさん

松井玲奈さん

MAZZEL (KAIRYUさん・HAYATOさん・RANさん)

若槻千夏さん

そして屋比久知奈さん

小関裕太さん

鈴木梨央さん

ソニンさんが登場!

プレミアに華を添えてくださいました。

ディズニー映画『モアナと伝説の海2』作品紹介

公開日:2024年12月6日(金)

「アナと雪の女王」のディズニーが贈る、美しく神秘的な海を舞台にした感動のミュージカル・アドベンチャー『モアナと伝説の海2』

海と特別な絆で結ばれた1000年にひとりの導く者「モアナ」は、ある伝説を知ります。

かつて人々は海でつながっていましたが、人間を憎む神に引き裂かれてしまったのです──。

その呪いを解くために「モアナ」は、風と海の守り神「マウイ」や新たな仲間と共に、世界を再びひとつにする航海に繰り出します。

「海の果ても、越えてゆこう」──たとえ、どんな運命が待ち受けていても。

