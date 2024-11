【ELリーグフェーズ第5節プレビュー】スパーズvsローマの強豪対決に、ユナイテッドは新体制初勝利狙う

ヨーロッパリーグ(EL)リーグフェーズ第5節が11月28日に開催される。強豪クラブや日本人選手所属クラブを中心に第5戦の展望を紹介していく。◆リーグフェーズ第5節11/28(木)《26:45》アスレティック・ビルバオ vs エルフスボリAZ vs ガラタサライベシクタシュ vs マッカビ・テルアビブディナモ・キーウ vs ビクトリア・プルゼニRFS vs PAOKカラバフ vs リヨン

アンデルレヒト vs ポルトラツィオ vs ルドゴレツ《29:00》ミッティラン vs フランクフルトトゥベンテ vs サン=ジロワーズフェレンツヴァーロシュ vs マルメFCSB vs オリンピアコスマンチェスター・ユナイテッド vs ボデ/グリムトニース vs レンジャーズレアル・ソシエダ vs アヤックスブラガ vs ホッフェンハイムスラビア・プラハ vs フェネルバフチェトッテナム vs ローマ◆スパーズvsローマに、ユナイテッドは新体制初勝利狙う

Getty Images

今節最大の注目カードは優勝候補のトッテナムとローマによる強豪対決だ。今大会で積極的なターンオーバーを敢行している7位のトッテナムは3連勝スタートを飾ったが、前節のガラタサライ戦では敵地で2-3の敗戦。今シーズンのEL初黒星を喫した。それでも、直近のプレミアリーグではマンチェスター・シティとのアウェイゲームをMFマディソンの2ゴールの活躍などで4-0の圧勝。公式戦連敗をストップ。その試合で獅子奮迅の活躍を見せた守護神ヴィカーリオの足首骨折による長期離脱は痛恨も、良い状態で臨めるはずだ。引き続きターンオーバーが見込まれるなか、セカンドGKフォースター、国内で7試合出場停止中のMFベンタンクールと好調のMFクルゼフスキの元ユベントスコンビらの活躍に期待だ。対する20位のローマはユリッチ前監督の下で戦ったサン=ジロワーズ戦を1-1のドローで終え、EL2戦未勝利に。今月のインターナショナルマッチウィークに今季3人目の指揮官としてラニエリ新監督を招へい。その初陣となったセリエAのナポリ戦では敵地で0-1の敗戦を喫したが、全体のパフォーマンスやチームの一体感という部分で改善を示した。ただ、今週末には絶好調アタランタとのタフな試合を控えており、チームとしてはなんとか新体制初白星がほしいところ。既存のリーダー陣に加え、体調不良から回復したDFフンメルスや長期離脱明けのMFサーレマーケルスらの奮起に期待したい。1勝3分けで15位に位置するユナイテッドは、ファン・ニステルローイ暫定体制で初白星を挙げたなか、ルベン・アモリム新体制でのホーム初陣でボデ/グリムトを迎え撃つ。先週末に行われたイプスウィッチ・タウン戦では開始早々にFWラッシュフォードのゴールで先制に成功したが、以降は昇格組に圧倒されて1-1のドロー。白星スタートを逃した。攻守両面で多くの課題を露呈しており、ポルトガル人指揮官の下で試合を重ねながら徐々に改善していく必要がある。そのため、今回の一戦ではリーグ戦から大幅にメンバーを入れ替える可能性は低く、DFリサンドロ・マルティネスら負傷明けの選手も組み込みながら、イプスウィッチ戦で出た課題を修正し、きっちり結果も収めたいところだ。前節はポルトに劇的勝利を収めて唯一の4連勝スタートとなった首位のラツィオは、ここまで未勝利で下位に沈むブルガリアのルドゴレツを相手に5連勝を狙う。直近のボローニャ戦で3-0の快勝を収めて公式戦7連勝と絶好調のチームは主力だけでなく、控え選手も一様に好調を維持しており、メンバーを入れ替えてもきっちり結果を残せるはずだ。その他の強豪では4位のフランクフルト、6位のアスレティック・ビルバオが下位と対戦。21位と不振のフェネルバフチェは23位のスラビア・プラハと対戦する。◆久保と毎熊は上位陣との対戦に

Getty Images

今回のリーグフェーズにはレアル・ソシエダのMF久保建英、AZのDF毎熊晟矢、サン=ジロワーズのDF町田浩樹、アンデルレヒトのFW後藤啓介の日本人4選手が出場している。敗退圏内の25位に位置する久保のソシエダは、ここまで3勝1分けで2位に位置する難敵アヤックスとのホームゲームに臨む。直近のラ・リーガではアスレティックとのバスク・ダービーに0-1で敗戦したラ・レアル。その敗戦後にイマノル監督がチームを酷評すると、カピタンのFWオヤルサバルがその一部に同意しながらも反論する一幕もあって、指揮官の求心力を含めてクラブに不穏な空気が漂う。この苦境を脱する上で勝ち点3必須の一戦では、ダービーでの早期交代でフラストレーションを募らす日本人エースのバウンスバックに期待したい。毎熊のAZは前節のフェネルバフチェ戦での勝利によって17位に浮上。連勝を狙う今節は、トッテナム撃破の勢いに乗る3位のガラタサライとのホームゲームに臨む。フェネルバフチェ戦では先発出場も、以降のエールディビジ2試合ではスタメン落ちしている毎熊に関してはスタメンか、途中出場か微妙な状況だが、マッチアップの相手はEL4試合連続ゴール中のFWユヌス・アクギュンというタフな相手となるため、守備面で多くの仕事を要求されるはずだ。町田を擁する30位のサン=ジロワーズは、前節ローマ相手に互角のドローという自信を得たなかで、今節は27位のトゥベンテとのアウェイゲームで初勝利を目指す。直近のリーグ戦ではベンチ外となった町田は先発復帰が見込まれており、ローマ戦や快勝したヘンク戦で見せた安定したパフォーマンスでチームの勝利に貢献したいところだ。後藤の在籍する5位のアンデルレヒトは前節のドローで連勝がストップしたなか、今節は22位に低迷も地力があるポルト相手に白星奪還を目指す。なお、後藤は引き続き招集外となる。