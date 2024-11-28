¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤¬Æ¨¤·¤¿¡È±ÉÍÀ¡É¡¡ÂçÀÜÀï¤ËÇÔ¤ìÅÐÃÅ¤Ç¤¤º¡Ä²ù¤·¤¤·ëËö¤ËX¿´ÄË¡Ö¤¢¤È1É¼¤ä¤ó¡×
¥í¥Ã¥Æ¡¦¾®Åç¤Ï1É¼º¹¤ÇGG½é¼õ¾Þ¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿
¡ÖÂè53²ó »°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÅê¼êÉôÌç¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤¬½é¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¾®ÅçÏÂºÈÅê¼ê¤¬¥â¥¤¥Í¥í¤Ë1É¼º¹¤ÎÆÀÉ¼¿ô¡Ö75¡×¤ÇÆ¨¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡Öº£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó¤â¥ä¥¥â¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿É½¾´¼°¤Ç¤Ï¼õ¾ÞÁª¼ê¤é¤¬¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐÈÄ¡£Áª¼ê¤ÏÃÅ¾å¤Ç¼«¿È¤Î¥°¥é¥Ö¤ò·¿¤É¤Ã¤¿¶â¿§¥°¥é¥Ö¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¸Ø¤é¤·¤²¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¼Ô¤Ï12Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»þ¤ËÆÀÉ¼¿ô¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃíÌÜ¤Ï¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÅê¼êÉôÌç¤Ç¥â¥¤¥Í¥í¤Î76É¼¤ËÂÐ¤·¡¢¾®Åç¤Ï75É¼¡£¥í¥Ã¥Æ¤Î¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤Ï¤ï¤º¤«1É¼º¹¤Ç¼«¿È¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÎ¾¥ê¡¼¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¡È¶Ïº¹¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Öº£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö1É¼º¹¤«¤¡¡Ä¡×¡Ö1É¼º¹¤âÀ¨¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤ËÀË¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤È1É¼¤ä¤ó¤±¡×¡Ö²ù¤ä¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÄü¤á¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£28ºÐ¤Î¾®Åç¤Ïº£µ¨¤Ï12¾¡10ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.58¤Ç¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Çµ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£Íèµ¨¤â¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë