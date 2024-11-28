¡Ö¤ªÊìÍÍ¡¢¤ªåºÎï¡×ÃÝÆâÎÃ¿¿àÎ¾¿Æ´é½Ð¤·á²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ÞÈþÃËÈþ½÷¡×¡ÖÉ¡¤¬¥Ñ¥Ñ¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿(31)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£àÎ¾¿Æ½é´é½Ð¤·á¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÝÆâ¤Ï¡Ö¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡Ù´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£°¦¤·¤Æ¤ë¤¼²ÈÂ²¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇËå¤Î¤¿¤±¤¦¤Á¤Û¤Î¤«¡¢²Î¼ê¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÇÄï¤ÎÃÝÆâÍ£¿Í¡¢¤µ¤é¤ËÎ¾¿Æ¤È¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ÃÝÆâ¤Ï27ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡×(NHK)¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÖÉ¡¤ªÉã¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡Ö¤´²ÈÂ²³§ÍÍÈþÃËÈþ½÷¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ªÊìÍÍ¤Ï¤ªåºÎï¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óÈþÃËÈþ½÷¤Î²È·Ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£